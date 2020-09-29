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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 29 сентября: кто может стать жертвой сплетен
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Гороскоп на 29 сентября: кто может стать жертвой сплетен

Гороскоп на сегодня: Львы могут укрепить отношения с деловыми партнерами, а Весам нужно избегать одиночества

29 сентября 2020, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 27 сентября для всех знаков зодиака: не позволяйте эмоциям затмить ваш разум. 

Гороскоп на 29 сентября: кто может стать жертвой сплетен

Гороскоп для всех знаков зодиака


Овен

Сегодня наконец-то удастся решить те вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. Главное будьте поактивнее.


Телец

В этот день как можно больше времени проведите с семьей. Для покорения новых вершин вам необходим небольшой отдых в кругу самых близких. 


Близнецы

У вас может произойти откат назад. Но это не повод расстраиваться. Иногда для победного прыжка нужно взять разгон. 


Рак

Вы легко сможете найти общий язык с коллегами. Даже те, кто был настроен против вас, изменят свое решение. 


Лев

У вас появится отличный шанс наладить крепкие отношения с бизнес-партнерами. Вы найдете решение, которое принесет прибыль абсолютно всем. 


Дева

Чтобы получить максимальный результат, вам не придется прилагать усилия. Все будет получаться само собой. 


Весы

Постарайтесь сегодня не оставаться одни. Минуты уединения могут погрузить вас в состояние апатии.


Скорпион

Ваши конкуренты могут пустить о вас не самые приятные слухи. Никому ничего не доказывайте — ваше спокойствие и уверенность в себе станет лучшим алиби. 


Стрелец

Вам сегодня крупно повезет в личной сфере. У Стрельцов, которые в паре, отношения могут перейти на новый этап. 


Козерог

Чтобы избавиться от плохих мыслей, займите голову работой. Можете предложить помощь коллегам. Они это оценят.


Водолей

В финансовой сфере настало время учесть все ошибки прошлого. Если все сделаете правильно, уже совсем скоро деньги потекут к вам рекой. 


Рыбы

Позвольте себе маленькие шалости. Иногда нарушать правила даже полезно.


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