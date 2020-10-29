Гороскоп на 29 октября: кому стоит быть предусмотрительнее

Совет на 29 октября для всех знаков зодиака: если ничего не происходит вокруг, воспользуйтесь ситуацией, чтобы набраться сил.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: pixabay.com





Овен

Не отказывайте себе в маленьких радостях. Если вы сами не будете себя любить, никто не сделает этого вместо вас.





Телец

Вы попадете в компанию незнакомых людей, где будете чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Вместе с тем, вы сможете отлично со всеми поладить.





Близнецы

Сегодня вы будете очень тонко чувствовать, как меняется настроение вашего партнера. Вам под силу укротить бурю, которая может возникнуть между вами.





Рак

Лучше просчитывать каждую ситуацию на шаг вперед. Ваша предусмотрительность поможет избежать многих обидных ошибок.





Лев

Тот опыт, который вы сегодня получите, очень пригодится вам в ближайшем будущем. И пусть вы пока не видите связи. Поверьте, что так будет не всегда.





Дева

Не упускайте возможности получить новые навыки и знания. Сейчас вам нужно работать над расширением своего кругозора.





Весы

Вы немного устали от монотонных будней. Попробуйте научиться замечать красоту в обычных вещах.





Скорпион

Вы можете встретить старого знакомого, с которым вы давно не общались. Вас удивит, насколько он изменился.





Стрелец

Все свои "хочу" озвучивайте вслух. Кто-то с радостью исполнит ваши желания, но ему необходимо руководство к действию.





Козерог

Со второй половинкой будьте нежны и заботливы. Вам обоим сейчас не хватает в жизни легкости и романтики, которые были в начале отношений.





Водолей

Обостренное чувство справедливости заставит вас ввязаться в конфликт. Выпутываться из него придется собственными силами.





Рыбы

Кто-то сегодня может влюбиться в вас. И совсем не за ваши внешние данные.





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