Гороскоп на 29 июля: кому нужно обратить внимание на здоровье

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Совет на 29 июля для всех знаков зодиака: используйте любую возможность для новых знакомств. В будущем они вам пригодятся.





Овен

Не бойтесь сегодня испытывать собственные возможности. Вы будете удивлены, когда осознаете, на что на самом деле вы способны.





Телец

Сегодня вам стоит быть мягче по отношению к окружающим. Так вы сможете достичь больших результатов, нежели когда будете идти напролом.





Близнецы

Вам важно сейчас не останавливаться ни на минуту. Если взялись за выполнение какой-либо задачи, не откладывайте ее в сторону, пока не закончите.





Рак

В этот день вы можете почувствовать психологическое давление извне. Кто-то попытается использовать вас в своих интересах. Сконцентрируйтесь на собственных мыслях и поступайте так, как запланировали ранее.





Лев

Осуждение окружающих на какой-то момент может выбить вас из колеи. Но не позволяйте никому заставить вас отказаться от собственной цели окончательно.





Дева

У вас появится возможность проявить себя в творческом плане. За креативность вас отблагодарят еще и финансово.





Весы

Сегодня вам улыбнется финансовая удача. Вы сможете избежать тех трат, которые казались неизбежными.





Скорпион

Вы сможете найти причину проблем со здоровьем, которые беспокоили вас в последнее время. Главное не затягивайте с их решением.





Стрелец

Сейчас вам особенно нужно быть внимательными к потребностям близких людей. Вашу заботу Вселенная оценит и вскоре отблагодарит за это.





Козерог

Все свободное время вам захочется провести в одиночестве дома за просмотром любимого сериала. Что же, подсознание дает вам правильные подсказки.





Водолей

Вам сегодня очень легко будет найти контакт с любым человеком. Используйте эту возможность, чтобы наладить отношения с теми, с кем поссорились в недавнем прошлом.





Рыбы

Из-за своей лени вы сегодня можете оказаться за бортом самых интересных событий. Так что соберитесь и будьте открыты ко всему новому.





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