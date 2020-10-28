Гороскоп на 28 октября: у кого появится возможность подзаработать

Совет на 28 октября для всех знаков зодиака: сегодня нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: rabstol.net





Овен

Вам будет сложно найти грань между тем, что хорошо, а что плохо. Если сомневаетесь в верности своих действий, лучше остановитесь.





Телец

Впереди вас ждет увлекательное романтическое приключение. А начинается оно прямо сейчас.





Близнецы

Среди десятков советов, которые вы услышите сегодня, нужно выбрать самый дельный. Не ошибитесь.





Рак

Сегодня придется выполнять работу, которую вы совсем не хотите делать. Но особого выбора у вас не будет.





Лев

Перед вами откроются перспективы дополнительного заработка. Правда, работать придется почти без остановок.





Дева

От уныния вас спасет сообразительность вашего близкого человека. Он быстро придумает, как поднять вам настроение.





Весы

Постарайтесь сегодня не посвящать много времени социальным сетям. Рискуете к концу дня абсолютно ничего не успеть.





Скорпион

Даже к рутинной работе можно подойти творчески. Результат вас приятно удивит.





Стрелец

Не живите мыслями о прошлых отношениях. Впереди вас ждет нечто большее.





Козерог

Долгое время вас мучает одна, казалось бы, неразрешимая проблема. Но уже сегодня вы увидите свет в конце тоннеля.





Водолей

Сегодня вам предстоит много умственного труда. Сосредоточьтесь, чтобы не допустить обидных ошибок.





Рыбы

Ваши планы сегодня могут сбыться с точностью до наоборот. Будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы.





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