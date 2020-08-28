Гороскоп на 28 августа: кого ждет финансовый бонус

Совет на 28 августа для всех знаков зодиака: успех придет к тем, кто не будет торопить события.





Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: rabstol.net

Овен

Этот день идеально подойдет для вашего звездного часа. Рискните и покажите, на что вы действительно способны.





Телец

Вас ждет приятный финансовый бонус. Но помните, что этими деньгами нужно распорядиться с умом.





Близнецы

В ближайшее время вас ждет поездка. Лучше распланировать ее до деталей уже сейчас.





Рак

В личной жизни вас ждут неожиданные перемены. Особенно повезет одиноким Ракам, которые давно находятся в активном поиске второй половинки.





Лев

Если не хотите потерять то, чего уже достигли, сохраняйте спокойствие. Вам нужно произвести впечатление на ваших партнеров. Они должны увидеть в вас уверенного в себе человека.





Дева

На работе вас ждут хорошие новости. Проект, в который вы вложили столько сил, начнет давать свои первые плоды.





Весы

Сегодня вас ждет падение, которое станет началом перемен к лучшему. Так что отнеситесь к неприятностям по-философски.





Скорпион

Вам нужно отыскать источник внутренней силы. Где именно - вам подскажет интуиция.





Стрелец

Сегодня вам просто нужно плыть по течению. Никаких крутых поворотов день не сулит.





Козерог

В этот день вас может подвести здоровье. Поэтому попытайтесь делать только то, что в ваших силах, и не прыгать выше головы.





Водолей

Во второй половине дня возможны непредвиденные расходы. Но если покупка действительно приносит вам удовольствие, ни о чем не жалейте.





Рыбы

Этот день будет напоминать настоящие эмоциональные качели. Настроение может поменяться на противоположное в любой момент.





Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака чаще всего злоупотребляют алкоголем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!