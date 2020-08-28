kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11396.97

ETH/USD

387.54

LTC/USD

56.58

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 28 августа: кого ждет финансовый бонус
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 28 августа: кого ждет финансовый бонус

Гороскоп на сегодня: Раков ждут перемены в личной жизни, а Дев - хорошие новости на работе

сегодня, 07:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 28 августа для всех знаков зодиака: успех придет к тем, кто не будет торопить события.


Гороскоп на 28 августа: кого ждет финансовый бонус

Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: rabstol.net

Овен

Этот день идеально подойдет для вашего звездного часа. Рискните и покажите, на что вы действительно способны.


Телец

Вас ждет приятный финансовый бонус. Но помните, что этими деньгами нужно распорядиться с умом. 


Близнецы

В ближайшее время вас ждет поездка. Лучше распланировать ее до деталей уже сейчас.


Рак

В личной жизни вас ждут неожиданные перемены. Особенно повезет одиноким Ракам, которые давно находятся в активном поиске второй половинки.


Лев

Если не хотите потерять то, чего уже достигли, сохраняйте спокойствие. Вам нужно произвести впечатление на ваших партнеров. Они должны увидеть в вас уверенного в себе человека. 


Дева

На работе вас ждут хорошие новости. Проект, в который вы вложили столько сил, начнет давать свои первые плоды.


Весы

Сегодня вас ждет падение, которое станет началом перемен к лучшему. Так что отнеситесь к неприятностям по-философски. 


Скорпион

Вам нужно отыскать источник внутренней силы. Где именно - вам подскажет интуиция. 


Стрелец

Сегодня вам просто нужно плыть по течению. Никаких крутых поворотов день не сулит.


Козерог

В этот день вас может подвести здоровье. Поэтому попытайтесь делать только то, что в ваших силах, и не прыгать выше головы. 


Водолей

Во второй половине дня возможны непредвиденные расходы. Но если покупка действительно приносит вам удовольствие, ни о чем не жалейте. 


Рыбы

Этот день будет напоминать настоящие эмоциональные качели. Настроение может поменяться на противоположное в любой момент.


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака чаще всего злоупотребляют алкоголем. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!