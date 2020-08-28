Гороскоп на 28 августа: кого ждет финансовый бонус

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Виолетта Комаровская
Совет на 28 августа для всех знаков зодиака: успех придет к тем, кто не будет торопить события.
Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: rabstol.net
Овен
Этот день идеально подойдет для вашего звездного часа. Рискните и покажите, на что вы действительно способны.
Телец
Вас ждет приятный финансовый бонус. Но помните, что этими деньгами нужно распорядиться с умом.
Близнецы
В ближайшее время вас ждет поездка. Лучше распланировать ее до деталей уже сейчас.
Рак
В личной жизни вас ждут неожиданные перемены. Особенно повезет одиноким Ракам, которые давно находятся в активном поиске второй половинки.
Лев
Если не хотите потерять то, чего уже достигли, сохраняйте спокойствие. Вам нужно произвести впечатление на ваших партнеров. Они должны увидеть в вас уверенного в себе человека.
Дева
На работе вас ждут хорошие новости. Проект, в который вы вложили столько сил, начнет давать свои первые плоды.
Весы
Сегодня вас ждет падение, которое станет началом перемен к лучшему. Так что отнеситесь к неприятностям по-философски.
Скорпион
Вам нужно отыскать источник внутренней силы. Где именно - вам подскажет интуиция.
Стрелец
Сегодня вам просто нужно плыть по течению. Никаких крутых поворотов день не сулит.
Козерог
В этот день вас может подвести здоровье. Поэтому попытайтесь делать только то, что в ваших силах, и не прыгать выше головы.
Водолей
Во второй половине дня возможны непредвиденные расходы. Но если покупка действительно приносит вам удовольствие, ни о чем не жалейте.
Рыбы
Этот день будет напоминать настоящие эмоциональные качели. Настроение может поменяться на противоположное в любой момент.
Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака чаще всего злоупотребляют алкоголем.
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