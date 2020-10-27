Гороскоп на 27 октября: кому следует начать воплощать мечту в жизнь

Совет на 27 октября для всех знаков зодиака: можете смело рассчитывать на свои старые связи и знакомства.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: mixnews.lv





Овен

Пришло время воплощать свою мечту в жизнь. Сделайте первый шаг, а дальше звезды вам помогут.





Телец

В первой половине дня вас может мучить тревога и страх перед неизвестностью. Но уже после обеда они развеются, когда вы получите хорошие новости.





Близнецы

Сегодня вам лучше набраться терпения. Все будет происходить совсем не так быстро, как бы вам хотелось.





Рак

Судьба преподнесет вам серьезный урок. Лучше усвоить его с первого раза.





Лев

Испортить настроение вам сегодня может любая мелочь. Лучше изначально не планируйте ничего грандиозного.





Дева

Этот вечер вы проведете в довольно романтичной обстановке. Вас ждут откровения, которые на многое откроют глаза.





Весы

Не нужно переживать из-за финансовых неудач. Они временны, и скоро вы получите гораздо больше, чем потеряли.





Скорпион

Отпустите того, кто не ценит вашего хорошего отношения к себе. Вскоре рядом с вами окажется достойный человек.





Стрелец

Не нужно демонстрировать окружающим свое ораторское мастерство. Ваши действия будут намного красноречивее ваших слов.





Козерог

С кем-то из коллег вы можете перейти на новый уровень отношений. Возможно, в деловой сфере. Но не исключено, что это будет нечто более личное.





Водолей

Неожиданно с вашей жизни может исчезнуть важный человек. Отпустите его. Все идет по плану, намеченному судьбой.





Рыбы

Оказавшись в стрессовой ситуации, оставайтесь спокойными. Все разрешится без вашего участия. Просто наблюдайте.





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