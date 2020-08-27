Гороскоп на 27 августа: кому нужно посвятить время уборке

Совет на 27 августа для всех знаков зодиака: день будет благоприятным для любых поездок и деловых встреч.





Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: saratov24.tv

Овен

Сегодня вы сможете найти своих единомышленников среди людей, которых считали своими оппонентами. Это откроет перед вами новые возможности.





Телец

Вам удастся избежать трудностей, которых вы так опасались. Главное - не отвергайте предложения о помощи от ваших коллег.





Близнецы

Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы навести порядок дома или на рабочем месте. Заодно разберетесь с мыслями, которые тоже давно следует упорядочить.





Рак

Вам просто необходимо сейчас вырваться куда-то из дома. Это подарит вам чувство внутренней свободы и вдохновит на новые свершения.





Лев

Не нужно сейчас слишком переоценивать свои силы и хвататься за очень сложные проекты. Поберегите энергию для чего-то более реалистичного.





Дева

В любой стрессовой ситуации оставайтесь хладнокровными. Так вы быстрее увидите решение проблемы.





Весы

Весь день вы проведете в абсолютно спокойном настроении. Иногда вы будете настолько безэмоциональными, что это вызовет вопросы у окружающих.





Скорпион

Сегодня вам бы не помешала суперспособность находится в двух местах одновременно. Вас буквально будут разрывать на части.





Стрелец

Если хотите, чтобы вас услышали, оставайтесь собой. Ваша неискренность будет лишь отталкивать собеседников.





Козерог

Вы сможете много достичь, если будете слушать подсказки интуиции. Доверяйте им, даже если на первый взгляд они покажутся абсурдными.





Водолей

Сегодня вас ждут очень хорошие новости издалека. Они повлекут за собой позитивные изменения.





Рыбы

Вы сможете обнаружить причину неприятностей, которые преследовали вас в последнее время. Осталось теперь только искоренить ее.





Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, каким знакам зодиака чаще всего не везет в любви.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!