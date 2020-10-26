Гороскоп на 26 октября: кому не стоит перекладывать вину на других

Совет на 26 октября для всех знаков зодиака: больше думайте и меньше говорите.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: golos.ua





Овен

Выполняйте поставленные задачи качественно. Только в этом случае вы получите заслуженное вознаграждение.





Телец

Все ваши усилия, которые вы вложите в определенное дело, вскоре дадут максимальный эффект. Поэтому не стоит себя жалеть.





Близнецы

Вас ждет очень спокойный день. Найдите время на дела, которые приносят вам особое удовольствие.





Рак

Не жалейте денег на себя. Сегодня можно позволить себе что-то особенно приятное, даже если вы не нуждайтесь в этом очень сильно.





Лев

Незначительный промах может испортить настроение на весь день. Поэтому будьте максимально сосредоточенными.





Дева

Не стоит сегодня перекладывать вину на других. Лучше честно во всем признаться и попытаться исправить свои ошибки.





Весы

Обратите внимание на свое поведение. Возможно то, как вы реагируете на события, немного отталкивает окружающих.





Скорпион

Этот день благоприятен для получения новых знаний. Информация будет легко и быстро усваиваться.





Стрелец

Не все задуманное удастся выполнить с первого раза. Сбить вас с нужного пути могут непредвиденные обстоятельства.





Козерог

Чтобы все шло гладко, выполняйте поставленную задачу качественно. Иначе ваши труды будут потрачены понапрасну.





Водолей

У вас появится немного свободного времени во второй половине дня. Используйте его для наведения порядка.





Рыбы

То, в какую сторону повернет ваша жизнь, сейчас зависит исключительно от вас. Принимайте решения взвешенно.





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