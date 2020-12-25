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Любовь Блажко
Овен
Гороскоп на 26 декабря для всех знаков Зодиака. Фото: unsplash
День идеально подходит для того, чтобы проанализировать все свои дела. Если вас что-то в них не устраивает, пришло время выбрать другую тактику.
Телец
Нежелательно в этот день проводить операции на крупные суммы денег, так как велика вероятность сделать ошибку. И вместо прибыли может быть убыток.
Близнецы
Вам не надо возобновлять общение с людьми, с которыми вы когда-то сильно поссорились. Иначе это может привести к новой ссоре.
Рак
Вам нужно в этот день сосредоточиться на делах, которые вы давно откладывали.
Лев
Плохое настроение, которое может возникнуть просто из ниоткуда, можно легко исправить. Сходите с друзьями на прогулку или сделайте наконец то, на что у вас не хватало времени.
Дева
События, которые будут происходить в этот день, могут оказаться пророческими. Так что будьте к ним внимательны, возможно вы увидите подсказку.
Весы
Вам этот день звезды не советуют спорить с кем-то или убеждать других в своей правоте. Лучше пускай каждый останется при своем.
Скорпион
Вас могут одолеть грустные мысли и воспоминая о прошлом, но не стоит предавать этому значение. Лучше сосредоточиться на сегодняшнем дне.
Стрелец
На горизонте может появиться человек из вашего прошлого, но не стоит надеяться на возобновление отношений.
Козерог
В этом день вам желательно найти время для творчества, ведь из этого может поучиться что-то действительно невероятное.
Водолей
Вам может поступить предложение о смене места работы, но в совсем другой сфере. Звезды советуют согласиться на это предложение.
Рыбы
Вам лучше воздержаться от резких слов и поспешных действий, так как это может негативно повлиять на ваши отношения с близкими.
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