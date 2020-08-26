Гороскоп на 26 августа: кто может стать жертвой манипуляций

Совет на 26 августа для всех знаков зодиака: этот день отлично подойдет для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

На ваши плечи ляжет огромная ответственность. Это будет тяжелая ноша, но за нее вас ждет неплохое финансовое вознаграждение.





Телец

Сегодня все будет идти четко по плану. Постарайтесь не отступать от него, чтобы не заработать дополнительных неприятностей.





Близнецы

Не пытайтесь сегодня ускорить события. Сделать это вам все равно не удастся, а вот энергию вы потратите.





Рак

Не нужно давать ложных надежд человеку, которому вы симпатичны. Иначе в будущем придется за это расплачиваться, оказавшись на месте этого же человека.





Лев

Вселенная решила вас побаловать. Сегодня с вами случится событие, которое круто изменит вашу жизнь к лучшему.





Дева

Вам будет крайне легко находить общий язык с разными людьми. Используйте эту возможность, чтобы укрепить свои деловые связи.





Весы

С благодарностью принимайте заботу близких людей. Ваше безразличие может их оттолкнуть и оставить вас в одиночестве.





Скорпион

Ваши коллеги оценят вашу честность. Так что не пытайтесь юлить, а смело берите на себя ответственность за свои поступки.





Стрелец

Ваши поступки сегодня могут стать причиной душевной боли близкого вам человека. Скорее всего, это случится непреднамеренно, поэтому не терзайте себя чувством вины.





Козерог

Не отступайте от своих убеждений ни на шаг. Вами сегодня попытаются манипулировать.





Водолей

Поставленной цели сегодня будет добиться очень трудно. Вам придется прыгнуть выше головы.





Рыбы

У вас появится шанс заполучить себе в партнеры очень влиятельного человека. Главное быть с ним искренними и обо всем говорить откровенно.





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