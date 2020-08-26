kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.08.2020

BTC/USD

11394.42

ETH/USD

386.46

LTC/USD

58.10

НБУ 26.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 26 августа: кто может стать жертвой манипуляций
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 26 августа: кто может стать жертвой манипуляций

Гороскоп на сегодня: Близнецам не нужно торопить события, а Тельцы должны следовать плану

сегодня, 07:24
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 26 августа для всех знаков зодиака: этот день отлично подойдет для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны.


Гороскоп на 26 августа: кто может стать жертвой манипуляций

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

На ваши плечи ляжет огромная ответственность. Это будет тяжелая ноша, но за нее вас ждет неплохое финансовое вознаграждение. 


Телец

Сегодня все будет идти четко по плану. Постарайтесь не отступать от него, чтобы не заработать дополнительных неприятностей. 


Близнецы

Не пытайтесь сегодня ускорить события. Сделать это вам все равно не удастся, а вот энергию вы потратите. 


Рак

Не нужно давать ложных надежд человеку, которому вы симпатичны. Иначе в будущем придется за это расплачиваться, оказавшись на месте этого же человека.


Лев

Вселенная решила вас побаловать. Сегодня с вами случится событие, которое круто изменит вашу жизнь к лучшему.


Дева

Вам будет крайне легко находить общий язык с разными людьми. Используйте эту возможность, чтобы укрепить свои деловые связи. 


Весы

С благодарностью принимайте заботу близких людей. Ваше безразличие может их оттолкнуть и оставить вас в одиночестве.


Скорпион

Ваши коллеги оценят вашу честность. Так что не пытайтесь юлить, а смело берите на себя ответственность за свои поступки. 


Стрелец

Ваши поступки сегодня могут стать причиной душевной боли близкого вам человека. Скорее всего, это случится непреднамеренно, поэтому не терзайте себя чувством вины. 


Козерог

Не отступайте от своих убеждений ни на шаг. Вами сегодня попытаются манипулировать.


Водолей

Поставленной цели сегодня будет добиться очень трудно. Вам придется прыгнуть выше головы. 


Рыбы

У вас появится шанс заполучить себе в партнеры очень влиятельного человека. Главное быть с ним искренними и обо всем говорить откровенно.


Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какие знаки зодиака ждет в сентябре сказочное богатство


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!