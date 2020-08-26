Финансовый гороскоп на сентябрь: кому удастся сказочно разбогатеть

Осень для некоторых знаков зодиака начнется с хороших финансовых новостей. Уже в сентябре шансы прилично пополнить свой семейный бюджет появится у представителей знаков зодиака Овен, Дева и Рыбы. Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Финансовый гороскоп. Иллюстрация: zen.yandex.ru

Овнов можно смело отнести в категорию счастливчиков, у которых деньги в сентябре будут течь рекой. Представителям этого знака зодиака нужно крепко ухватиться за возможность разбогатеть. Для этого не нужно бояться воплощать в жизнь самые смелые идеи и расширять деловые связи. Кстати, финансовая удача может улыбнуться и тем Овнам, которые рискнут сыграть в лотерею.

Дева

Финансовая удача улыбнется Девам уже в самом начале сентября. Им на голову упадет очень большая сумма. Но это заслуженные деньги, которые Девы заработали упорным трудом ранее. Начало осени станет удачным периодом для тех, кто наконец-то решится сменить работу. Выход из зоны комфорта пойдет на пользу и вам, и вашему кошельку.

Рыбы

Стремительное обогащение сентябрь сулит и представителям знака зодиака Рыбы. Они смогут выйти на совершенно новый материальный уровень жизни. Но есть одно условие - нужно заниматься тем, что вам нравится. Не нужно игнорировать свои творческие порывы и бояться трудностей. Фортуна поможет преодолеть все трудности.

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