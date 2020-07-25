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Гороскоп на 25 июля: кому нужно сделать шаг назад

Гороскоп на сегодня: Овны будут воплощать свои желания в жизнь, а Козерогам предложат подзаработать

сегодня, 07:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 25 июля: кому нужно сделать шаг назад

Совет на 25 июля для всех знаков зодиака на 25 июля: не бросайтесь в крайности, а включайте холодный разум.


Овен

Сегодня вам нужно выбрать одно свое желание и воплотить его в жизнь. Пусть это будет что-то небольшое, но значимое для вас.


Телец

Вас могут мучить сомнения, все ли вы делаете правильно. Отбросьте их в сторону. Сейчас вы идете той дорогой, которая предначертана именно вам.


Близнецы

Вам сегодня могут позавидовать многие. И не зря. Своим упорством вы сможете добиться желаемого.


Рак

Чтобы понять причину происходящего, придется много анализировать и размышлять. Ответ будет надежно спрятан, но вы сможете его отыскать. 


Лев

Не позволяйте никому разрушить вашу внутреннюю мотивацию. Те, кто пытаются сбить вас с пути, просто хотят занять ваше место. 


Дева

Вам придется сегодня сделать шаг назад. Но он необходим для того, чтобы посмотреть на ситуацию издалека и все проанализировать. В будущем вы сможете быстро наверстать упущенное. 


Весы

Испытания, которые ждут вас впереди, сделают вас сильнее и приведут к успеху. Вы можете рассчитывать на поддержку своих близких. 


Скорпион

Четко спланируйте сегодня путь к своей мечте. Пропишите конкретные шаги, которые вы можете сделать начните действовать.


Стрелец

Постарайтесь сегодня не потеряться в мыслях о прошлом. Можете упустить что-то важное в настоящем. 


Козерог

Вам могут предложить дополнительный заработок, который будет нелегким, но прибыльным. Соглашаться на него или нет - решайте сами. Но прежде здраво оцените свои силы.

Водолей

Не переживайте, если что-то пошло не так. Чем больше вы будете пытаться контролировать ситуацию, тем хуже у вас это будет получатся. 


Рыбы

В какой-то момент вам может показаться, что вы не сможете преодолеть обрушившуюся на вас проблему. Но как только вы успокоитесь, вы тут же найдете верное решение. 

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