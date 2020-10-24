Гороскоп на 24 октября: кому стоит пересмотреть семейный бюджет

Совет на 24 октября для всех знаков зодиака: меньше стресса.

Гороскоп для всех знаков зодиака





Овен

Обратите особое внимание на семейный бюджет. Возможно, на некоторое время нужно немного сократить расходы.





Телец

Сегодня можно смело отправляться за покупками. Они принесут вам не только пользу, но и удовольствие.





Близнецы

Сосредоточьте все свои силы и внимание на поиски гармонии в семье. Лишние раздоры вам сейчас ни к чему.





Рак

Сегодня вы можете стать свидетелем очень загадочных событий. Не исключено, что отыскать разгадку так и не получится.





Лев

В свой адрес вы услышите достаточно много похвалы. Главное уметь отличать ее от лести.





Дева

Ваше желание самоутвердиться будет побуждать вас ввязываться в сомнительные авантюры. Подумайте, стоит ли оно того.





Весы

Чтобы получить желаемый результат, придется много и кропотливо работать. Даже на выходных.





Скорпион

Будьте построже с собой. Ваши желания могут оставить вас у разбитого корыта.





Стрелец

День будет насыщен событиями. Вам предстоит посетить новые места и познакомиться с новыми людьми.





Козерог

Впереди вас ждет эмоционально непростая неделя. Позвольте себе сегодня отдохнуть так, как хочется именно вам.





Водолей

Всегда найдутся те, кто будет вас критиковать. Но сегодня их может быть слишком много.





Рыбы

Сегодня вы будете любить себя и только себя. Возможно, оно и к лучшему.





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