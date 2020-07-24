Гороскоп на 24 июля: кого ждут многообещающие знакомства

Совет на 24 июля для всех знаков зодиака: благоприятный день, чтобы открыть в себе новые таланты.





Овен

Как только ваш рабочий день закончится, сразу отложите рабочие дела в сторону. Вам нужно отдохнуть и набраться сил для новых свершений.





Телец

На этот день можете смело планировать все важные встречи. Вы будете звучать убедительно, а фортуна будет на вашей стороне.





Близнецы

Сегодня вы способны вдохновить любого на покорения вершин. Подумайте, кому сейчас не помешает ваша поддержка, и зарядите этого человека своей позитивной энергией.





Рак

Одиноких Раков сегодня ждут многообещающие знакомства. Самое важное сейчас - не игнорировать знаки, которая будет давать вам судьба.





Лев

Ваши желания будут исполняться буквально силой мысли. Так что ни о чем плохом лучше не думать, чтобы не навредить ни себе, ни близким.





Дева

Вам лучше провести этот день в гордом одиночестве. Это поможет восстановить внутреннее равновесие.





Весы

Вам может не понравиться решение, которое примет ваша вторая половинка. Но вскоре вы поймете, что совершенно зря не доверяли своему любимому человеку.





Скорпион

Сейчас стоит обратить внимание на свое здоровье. Любой сигнал организма, который вызывает у вас подозрения, не должен остаться без внимания.





Стрелец

Этот день будет тихим и спокойным. Это не затишье перед бурей, а шанс накопить силы на новые свершения.





Козерог

Этот день благоприятен для больших покупок. Особенно, если речь идет об обустройстве семейного гнездышка.





Водолей

Вас ждет очень непредсказуемый поворот судьбы. В итоге, вы получите то, о чем даже не мечтали.





Рыбы

Постарайтесь не планировать на сегодня ничего серьезного. Напротив, подумайте как бы поярче провести вечер и хорошо отдохнуть.





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