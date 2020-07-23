Гороскоп на 23 июля: кому стоит избегать перемен

Совет на 23 июля для всех знаков зодиака: перемены в жизни начинайте с перемен внутри себя.





Овен

Не стоит сегодня игнорировать советы со стороны. Среди них может быть действительно важный, который поможет вам оставить позади все ваши мелкие неудачи.





Телец

Завтра вам предстоит очень насыщенный день. Так что, если какие-то задачи вы можете выполнить заранее, лучше сегодняшний день именно этому и посвятить.





Близнецы

Принимая важное решение, не оглядывайтесь назад. Если что-то пошло не так в прошлом, это вовсе не означает, что ситуация повторится.





Рак

Постарайтесь сегодня избегать любых перемен. Отложите их на потом, а пока оставайтесь в безопасности внутри своей зоны комфорта.





Лев

Ваша мудрость поможет вам избежать очень большой ошибки. Самое главное - не принимать никаких решений на эмоциях и все хорошо обдумывать.





Дева

Ваши старания сегодня принесут свои первые плоды. Результат может показаться незначительным, но это только начало.





Весы

Старые связи неожиданно откроют для вас новые перспективы. Так что самое время встретиться с давними друзьями или коллегами.





Скорпион

Любой спорный вопрос лучше решить мирным путем. Любой конфликт будет порождать еще больше споров и разногласий.





Стрелец

С самого утра вселенная может заставить вас немного понервничать. Воспринимайте все как очередное испытание на пути к успеху.





Козерог

Сегодня стоит проявить доброту и милосердие к каждому, кто обратится к вам за помощью. Если не можете помочь, откажите максимально корректно.





Водолей

Ваши дела стремительно пойдут вверх. Но есть одно условие - во всем нужно придерживаться правил честной игры.





Рыбы

Будьте поласковее со своей второй половинкой и, не исключено, что сегодня получите то, о чем давно просили.





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