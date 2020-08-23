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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 23 августа: кому пойдут на пользу физические нагрузки
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Гороскоп на 23 августа: кому пойдут на пользу физические нагрузки

Гороскоп на сегодня: Тельцам лучше провести этот день в компании, а Девы смогут преодолеть свой страх

сегодня, 07:31
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 23 августа для всех знаков зодиака: насладитесь моментом и постарайтесь увидеть прекрасное в обыденном. 


Гороскоп на 23 августа: кому пойдут на пользу физические нагрузки

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен 

Физическая нагрузка сегодня пойдет вам только на пользу. Поэтому отдайте предпочтение активному отдыху.


Телец

Вас может захлестнуть волна воспоминаний, которые до сих пор причиняют вам боль. Чтобы оградить себя от этого, постарайтесь не оставаться в этот день в одиночестве. 


Близнецы

Сегодня звезды станут покровителями ваших отношений со второй половинкой. Если хотели что-то поменять в них, то сейчас для этого идеальное время.


Рак

Сегодня вас может преследовать чувство тревоги. Это связанно с проектом, который вы решили отложить на потом. Возможно, стоит пересмотреть свое решение. 


Лев

Ждите вестей от человека, который когда-то был вам очень дорог. А вот стоит ли возобновлять с ним общение, решать уже вам. 


Дева

У вас выпадет возможность преодолеть свой большой страх. Решитесь на это и вы не пожалеете. 


Весы

Вы почувствуете в себе невероятную легкость. И не зря - сегодня вам все по плечу.


Скорпион

День отлично подойдет для глубокого самоанализа. Если поймете настоящую причину своих переживаний, решение проблемы придет молниеносно. 


Стрелец

Вам захочется наброситься на все домашние дела и переделать их одним махом. Но лучше поберечь силы. Уже к вечеру вас ждет приятный сюрприз.


Козерог

Если можете выполнить какую-то работу наперед, непременно сделайте это. Впереди вас ждет очень насыщенный период.


Водолей

Не позволяйте себе переутомляться. Слишком сильная усталость сейчас может очень ударить по вашему здоровью. 


Рыбы

Оказавшись перед выбором, вспомните о своем прошлом опыте. Когда-то вы уже бывали в подобной ситуации. 


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, для кого из знаков зодиака сентябрь станет началом белой полосы в жизни. 


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