Гороскоп на 22 сентября: кому лучше сохранять дистанцию с руководством

Совет на 22 сентября для всех знаков зодиака: не скрывайте от близких людей свои эмоции.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: sb.by





Овен

Постарайтесь как можно быстрее справиться с рабочими делами и посвятите свой вечер семье. Вы, как и ваши близкие, нуждаетесь в этих нескольких часах уюта и спокойствия.





Телец

Вы сможете выйти победителем из любого спора, если не будете повышать голос. Соберите всю волю в кулак и не дайте эмоциям вырваться наружу.





Близнецы

Сконцентрируйтесь на своем самом большом желании и представьте, что оно уже осуществилось. Вас порадует результат такой духовной практики.





Рак

Эмоционально это будет довольно сложный день. Вас предстоит серьезный разговор с близким человеком.





Лев

Весь день вы проведете в прекрасном настроении. Радость будет беспричинной, но звездам понравится это ваше состояние. Они пожелают видеть вас в подобном настроении гораздо чаще.





Дева

Сегодня настало идеальное время для того, чтобы признаться любимому человеку в своих чувствах. Даже если вы давно в отношениях, не лишним будет напомнить о том, как сильно вы его любите.





Весы

Вам может показаться, что сегодня вы обречены на провал. Но неожиданно ситуация обернется в вашу пользу.





Скорпион

Если есть возможность отложить решение важных вопросов на завтра, так и сделайте. Вам нужно время, чтобы еще раз все взвесить и хорошо обдумать.





Стрелец

Интуиция вам сегодня пригодится как никогда. Она поможет принять быстрое решение в важном деловом вопросе.





Козерог

Ваш организм сегодня может дать сигнал о том, что пора поставить все дела на паузу и отдохнуть. Игнорировать этот сигнал не следует.





Водолей

Сегодня вы будете хвататься за все и сразу. Именно из-за этого ни один вопрос не получится решить до конца.





Рыбы

С руководством сегодня лучше быть максимально дипломатичными и сохранять дистанцию. Это поможет избежать неприятностей.





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