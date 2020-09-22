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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 22 сентября: кому лучше сохранять дистанцию с руководством
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Гороскоп на 22 сентября: кому лучше сохранять дистанцию с руководством

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно прислушаться к своей интуиции, а Скорпионам лучше не решать важных вопросов

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 22 сентября для всех знаков зодиака: не скрывайте от близких людей свои эмоции.

Гороскоп на 22 сентября: кому лучше сохранять дистанцию с руководством

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: sb.by


Овен

Постарайтесь как можно быстрее справиться с рабочими делами и посвятите свой вечер семье. Вы, как и ваши близкие, нуждаетесь в этих нескольких часах уюта и спокойствия. 


Телец

Вы сможете выйти победителем из любого спора, если не будете повышать голос. Соберите всю волю в кулак и не дайте эмоциям вырваться наружу. 


Близнецы

Сконцентрируйтесь на своем самом большом желании и представьте, что оно уже осуществилось. Вас порадует результат такой духовной практики.


Рак

Эмоционально это будет довольно сложный день. Вас предстоит серьезный разговор с близким человеком.


Лев

Весь день вы проведете в прекрасном настроении. Радость будет беспричинной, но звездам понравится это ваше состояние. Они пожелают видеть вас в подобном настроении гораздо чаще.


Дева

Сегодня настало идеальное время для того, чтобы признаться любимому человеку в своих чувствах. Даже если вы давно в отношениях, не лишним будет напомнить о том, как сильно вы его любите. 


Весы

Вам может показаться, что сегодня вы обречены на провал. Но неожиданно ситуация обернется в вашу пользу.


Скорпион

Если есть возможность отложить решение важных вопросов на завтра, так и сделайте. Вам нужно время, чтобы еще раз все взвесить и хорошо обдумать.


Стрелец

Интуиция вам сегодня пригодится как никогда. Она поможет принять быстрое решение в важном деловом вопросе. 


Козерог

Ваш организм сегодня может дать сигнал о том, что пора поставить все дела на паузу и отдохнуть. Игнорировать этот сигнал не следует.


Водолей

Сегодня вы будете хвататься за все и сразу. Именно из-за этого ни один вопрос не получится решить до конца. 


Рыбы 

С руководством сегодня лучше быть максимально дипломатичными и сохранять дистанцию. Это поможет избежать неприятностей. 


Также "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака смогут избавиться от проблем до конца сентября.


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