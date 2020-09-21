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Главная Новости Досуг психология Астрологи назвали знаки зодиака, которые избавятся от проблем до конца сентября
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Астрологи назвали знаки зодиака, которые избавятся от проблем до конца сентября

Проститься с негативом и сделать шаг на белую полосу смогут представители сразу четырех знаков зодиака

сегодня, 09:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Оставить проблемы и разочарования позади уже к концу сентября - такой подарок Вселенная приготовила сразу четырем знакам зодиака. Белая полоса, по прогнозам астрологов, совсем скоро наступит у Овнов, Раков, Стрельцов и Рыб. Об этом пишет портал Slovofraza.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые избавятся от проблем до конца сентября

Знаки зодиака, которые избавятся от проблем. Фото: SUPEROVA.COM

Овен

Конец месяца гарантирует Овнам долгожданное освобождение от проблем. Они, как гром среди ясного неба, упали на представителей этого знака зодиака в начале сентября. Большинство вопросов получится решить, а Овны начнут дышать полной грудью. К ним вернется вкус жизни и интерес ко всему, что происходит вокруг. К тому же перед Овнами появятся немало карьерных вызовов, преодолев которые, они могут рассчитывать на хорошую прибыль.

Рак

В сентябре слишком много времени Раки потратили на споры и конфликты с близкими людьми. Иногда создавалось впечатление, что все вокруг были против них. Да и сами Раки не подбирали слов и совсем не боялись задеть близких за живое. До конца сентября звезды остановят это противостояние. А Раки наконец смогут расставить приоритеты и избавиться от излишней агрессии. Вместо этого они получат мощную поддержку со стороны близких.

Стрелец

Проблемы Стрельцов начались в тот момент, когда они потеряли обороты. Бездействие спровоцировала застой во всех сферах жизни. Целей, которые были поставлены, достичь так и не удалось. И уже к концу сентября звезды все расставят на свои места. Стрельцы наконец поймут, что именно заставило их замедлиться и быстро исправят ситуацию в свою пользу. После этого у представителей этого знака зодиака начнется период процветания.

Рыбы

В начале месяца Рыбы столкнулись с действительно непростой проблемой. Она приобрела глобальные масштабы, и это сбило представителей знака зодиака с толку. Но Рыбы - это настоящие счастливчики. Поэтому Фортуна придет на помощь им и сейчас. На своем пути они встретят человека, который поможет быстро и безболезненно со всем справиться. Самое главное для Рыб не игнорировать сейчас советы более опытных коллег и знакомых.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, что ждет представителей всех знаков зодиака 21 сентября.


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