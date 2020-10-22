Гороскоп на 22 октября: кому лучше не делать спонтанных покупок

Совет на 22 октября для всех знаков зодиака: не стоит опускать руки, если что-то пойдет не по плану.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: karandash.news





Овен

Вы слишком критичны к своим коллегам. Возможно, именно это мешает вам продвинуться по карьерной лестнице.





Телец

Будьте максимально дипломатичными. Чтобы добиться своего, придется договариваться и идти на компромиссы.





Близнецы

Не нужно скрывать свои негативные эмоции. Если они будут накапливаться, станет только хуже.





Рак

Сегодня можете смело браться за любые проекты, требующие интеллектуального труда. Ваш мозг будет работать максимально продуктивно.





Лев

Посвятите вечер восстановлению эмоционального равновесия. Займитесь любимым делом.





Дева

Не влезайте в громкие скандалы. Неконструктивная критика от посторонних людей может больно ударить по вашей самооценке.





Весы

Избегайте необдуманных покупок. Сейчас вам нужно четко планировать все свои траты.





Скорпион

У вас могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами. Переговоры лучше отложить на несколько дней.





Стрелец

Этот день вряд ли можно назвать самым приятным. Вас ждет много монотонной работы.





Козерог

Не стоит слепо доверять совей интуиции. Она может повести вас по ложному пути.





Водолей

Источник дополнительного дохода вы получите совершенно неожиданно. Не забудьте поблагодарить человека, который придет вам на помощь.





Рыбы

У вас возникнет потребность побыть в одиночестве. Сейчас идеальное время для самоанализа.





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