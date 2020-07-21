Финансовый гороскоп на неделю: кто может неожиданно разбогатеть

Неделя с 20 по 26 благоприятна для всяческих инвестиций. Особенно, если дело касается семьи. Первые дни пройдут под влиянием новолуния в Раке, которому будет противостоять Сатурн. А это значит, что не все может получиться с первого раза. Вместе с тем астрологи назвали 4 знака зодиака, которые непременно ждет успех в финансовой сфере. Об этом пишет "Астро-Меридиан".

Овен

Именно Овны сейчас должны особое внимание уделить своей семье. Главной вашей задачей должно стать обеспечение комфорта и достатка в доме. Где-то в средине недели вы получите неожиданные новости, которые натолкнут вас на весьма удачную идею. У вас появится дополнительный источник дохода. Правда, он будет недолговечным. В пятницу не стоит тратить деньги на мастер-классы и экскурсии. Лучше отложите все это до воскресенья.

Близнецы

Тема заработка и покупок будет актуальна для вас на протяжение всего лунного месяца. Скорее всего, на пути к финансовому успеху вам придется преодолевать различные препятствия. А некоторые планы, и вовсе, окажутся неосуществимыми. Но ближе к концу недели вы можете получить долгожданный перевод. Также успешными будут все операции, связанные с обменом валют или торговлей.

Рак

Новые источники доходов вы будете чувствовать как никто другой. Все нюансы, о том где заработать и как правильно потратить деньги, вы будете видеть безошибочно. Самое главное - не сидеть на месте и правильно воспользоваться полученной информацией. Только не пускайте пыль в глаза окружающим, иначе все испортите.

Лев

У вас начинается период расцвета. Растет ваша популярность, а вместе с ней и ваши доходы. Вам будут дарить подарки и делать очень прибыльные предложения. Выбирая между вами и конкурентами, клиенты придут именно к вам. Правда, с доходами вырастут и ваши траты. Придется немного вложиться, чтобы соответствовать статусу обеспеченного человека.

Скорпион

Вы вряд ли сможете найти дополнительный источник дохода. А вот на всевозможные скидки и бонусы вам точно повезет. На этой неделе вас ждут самые выгодные предложения. Так что пора оправляться за покупками. К слову, если нужно привести в порядок дела, связанные с банками, налоговой и страховой компанией, тоже не откладывайте их на потом. Сейчас вам будет максимально легко найти общий язык с окружающими.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, как пройдет вторник, 21 июля, для каждого знака зодиака.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!