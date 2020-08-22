Гороскоп на 22 августа: кому будет сложно общаться с окружающими

Совет на 22 августа для всех знаков зодиака: каждый свой шаг обдумывайте дважды.





Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: gorod.lv

Овен

Перемены, которых вы так ждали, скорее всего, так и не произойдут. Но это к лучшему.





Телец

Сегодня вам не придется отстаивать свою точку зрения. Все и так будут на вашей стороне.





Близнецы

Новые знакомства обещают вам приятно проведенное время на выходных. Так что будьте максимально открытыми.





Рак

Несмотря на то, что на календаре уже выходной, не думайте расслабляться. Сначала вам необходимо решить все задачи, с которыми вы не успели справиться в течение рабочей недели.





Лев

Отличный день, чтобы поработать над собой и усовершенствовать свои навыки. Сегодня вы максимально быстро и качественно усваиваете новую информацию.





Дева

Свои переживания не выносите на всеобщее обозрение. Очень высока вероятность того, что вас не правильно поймут.





Весы

Не стоит сегодня хвататься за несколько дел одновременно. Вам кажется, что вы полны сил, но уже после обеда энергия начнет в вас угасать.





Скорпион

Этот день лучше провести где-то на природе подальше от городской суеты. Комфортная и спокойная обстановка вернет вам желание добиваться поставленных целей.





Стрелец

Постарайтесь сделать как можно больше добрых и бескорыстных дел. Вселенная обязательно отблагодарит вас за это.





Козерог

У вас идеально будут складываться отношения с вашими финансами. Так что если планировали большую покупку, лучше совершить ее прямо сегодня.





Водолей

Не ограничивайте себя в желаниях. Позвольте себе именно то, что хочется вам.





Рыбы

Отношения с окружающими сегодня будут довольно натянутыми. Усугубить ситуацию может ваше нежелание идти на компромисс.





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