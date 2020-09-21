Гороскоп на 21 сентября: кого ждут карьерные изменения

Совет на 21 сентября для всех знаков зодиака: в любых токсичных отношениях лучше поставить точку.

Гороскоп для всех знаков зодиака





Овен

Любой спор решайте спокойно. Только повысите голос, как масштабного и длительного конфликта будет не избежать.





Телец

Вас ждут перемены к лучшему. И начнутся они уже сегодня.





Близнецы

Если почувствуете, что ваши усилия не оправдываются, лучше остановитесь. Исправить ситуацию сегодня вряд ли получится.





Рак

На личном фронте вас ждут новые победы. Неожиданное знакомство может перерасти в нечто большее.





Лев

Вам придется решить очень много вопросов. Но в конце концов вам все удастся, а результатом вы останетесь довольны.





Дева

Не принимайте поспешных решений. Сначала убедитесь, что последствия вам не навредят.





Весы

Когда будете принимать решения, полагайтесь на свою логику. Она поможет найти наиболее правильное решение.





Скорпион

Что-то вам придется повторять дважды. Будьте морально к этому готовы.





Стрелец

День сложится лучше, если вы не будете спорить с близкими людьми. Конфликт может сильно испортить вам настроение.





Козерог

Сегодня вы сможете восстановить связь с человеком, с которым давно не общались. Придется пойти на компромисс, чтобы снова не испортить отношения.





Водолей

Этот день лучше посвятить интеллектуальной и творческой работе. Ваши умственные способности будут на высоте.





Рыбы

Вас ждут изменения в профессиональной сфере. Вам надо морально к ним подготовиться.





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