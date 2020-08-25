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Астрологи назвали самые ревнивые знаки зодиака

Астрологи уверяют, что знак зодиака, под которым рожден потенциальный партнер, может многое рассказать о его характере

сегодня, 03:37
Автор:

Виолетта Комаровская

Многие черты характера формируются в процессе взросления человека. Но есть и такие, которые заложены в нем с рождения. Астрологи назвали знаки зодиака, которым изначально суждено быть ревнивыми, пишет Сursorinfo.

Скорпион 

Астрологи назвали самые ревнивые знаки зодиака

Ревность. Фото: kleo.ru

Именно среди Скорпионов чаще всего встречаются закоренелые ревнивцы. Они жуткие собственники и не прощают даже намека на измену. Тем, кто отважиться построить с ними отношения, нужно быть готовыми к громким скандалам по пустякам. При этом давать поводы для ревности не нужно будет. Скорпион найдет их сам. А если не найдет, то придумает. 

Овен

Овен везде и во всем хочет быть первым. А лучше - единственным. Представителей этого знака зодиака сводит с ума одна лишь мысль о том, что их партнер может обратить внимание на кого-то еще. При этом следует помнить, что Овны довольно вспыльчивы. Они могут раздуть скандал из ничего за считанные минуты. Но также быстро этот скандал, скорее всего, и угаснет, ведь Овны довольно отходчивы. 

Рак

В вопросах отношений Раки очень щепетильны. Партнера они ищут и выбирают долго и тщательно. А все потому, что боятся ошибиться или быть обманутыми. Чаще всего Раки ревнуют, потому что неуверенны в себе. Они всегда морально готовятся к тому, что их любимый человек выберет кого-то другого, даже если сам партнер не дает для этого никакого повода. 

Телец

Тельцы - это настоящие собственники. Они ищут партнера, которому бы могли довериться полностью. Сами они не склонны к изменам и рассчитывают на честность любимого человека. Представители этого знака зодиака никогда не станут ревновать без повода. Но вот если для этого появились серьезные основания, и Тельцы найдут доказательства - отношениям придет конец. Разочаровавшись в своем избраннике, Тельцы поставят в них твердую точку. 

Лев

Львы просто обожают находится в центре внимания. Они никогда не станут скрывать свои чувства от окружающих и требуют от избранника того же. Их половинка должна открыто восхищаться ими и демонстрировать свою любовь. Если же этого не происходит, Львы тут же начинают сомневаться в искренности партнера. Чаще всего на ревность их толкает именно эгоизм. Они довольно легко заводятся и закатывают настоящие скандалы. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, каким знакам зодиака чаще других не везет в любви


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