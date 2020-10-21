Гороскоп на 21 октября: кого одолеет тяга к приключениям

Совет на 21 октября для всех знаков зодиака: будьте готовы в любой момент прийти на помощь своим близким.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: samacharnama.com





Овен

На вас попытаются переложить ответственность за то, чего вы не делали. Не позволяйте никому этого сделать.





Телец

Этот день превзойдет все ваши ожидания. Будьте готовы к тому, что планы придется скорректировать.





Близнецы

Чтобы сделать больше, делайте периодически паузы в работе. Это лишь повысит вашу продуктивность.





Рак

Осуществить планы на день помешают самые близкие люди. Не стоит ругаться с ними из-за этого.





Лев

С утра дела у вас могут пойти наперекосяк. На помощь вам придет незнакомец.





Дева

Этот вечер стоит провести подальше от дома. Вам нужно на время сменить обстановку.





Весы

К вечеру вы можете почувствовать себя эмоционально опустошенными. Выпейте чая и ложитесь спать пораньше.





Скорпион

Весь день партнер будет капризничать и провоцировать вас на конфликт. Не сорваться будет крайне тяжело.





Стрелец

Сегодня ваша тяга к приключениям заставит внести коррективы в повседневный распорядок. Зато вы получите много ярких эмоций.





Козерог

Этот день может поставить вас перед выбором. Прислушайтесь к своему сердцу и оно подскажет верный путь.





Водолей

Сегодня вы можете почувствовать снижение продуктивности. Не пытайтесь ничего с этим сделать. Завтра вы снова будете в форме.





Рыбы

Ваши попытки сблизиться со второй половинкой могут разбиться о стену непонимания. Поищите другой путь для достижения желаемого результата.





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