Гороскоп на 21 октября: кого одолеет тяга к приключениям

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Виолетта Комаровская
Совет на 21 октября для всех знаков зодиака: будьте готовы в любой момент прийти на помощь своим близким.
Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: samacharnama.com
Овен
На вас попытаются переложить ответственность за то, чего вы не делали. Не позволяйте никому этого сделать.
Телец
Этот день превзойдет все ваши ожидания. Будьте готовы к тому, что планы придется скорректировать.
Близнецы
Чтобы сделать больше, делайте периодически паузы в работе. Это лишь повысит вашу продуктивность.
Рак
Осуществить планы на день помешают самые близкие люди. Не стоит ругаться с ними из-за этого.
Лев
С утра дела у вас могут пойти наперекосяк. На помощь вам придет незнакомец.
Дева
Этот вечер стоит провести подальше от дома. Вам нужно на время сменить обстановку.
Весы
К вечеру вы можете почувствовать себя эмоционально опустошенными. Выпейте чая и ложитесь спать пораньше.
Скорпион
Весь день партнер будет капризничать и провоцировать вас на конфликт. Не сорваться будет крайне тяжело.
Стрелец
Сегодня ваша тяга к приключениям заставит внести коррективы в повседневный распорядок. Зато вы получите много ярких эмоций.
Козерог
Этот день может поставить вас перед выбором. Прислушайтесь к своему сердцу и оно подскажет верный путь.
Водолей
Сегодня вы можете почувствовать снижение продуктивности. Не пытайтесь ничего с этим сделать. Завтра вы снова будете в форме.
Рыбы
Ваши попытки сблизиться со второй половинкой могут разбиться о стену непонимания. Поищите другой путь для достижения желаемого результата.
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