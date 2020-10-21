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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 21 октября: кого одолеет тяга к приключениям
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Гороскоп на 21 октября: кого одолеет тяга к приключениям

Гороскоп на сегодня: Козерогам придется сделать выбор, а Скорпионы столкнутся с капризностью партнера

сегодня, 07:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 21 октября для всех знаков зодиака: будьте готовы в любой момент прийти на помощь своим близким.

Гороскоп на 21 октября: кого одолеет тяга к приключениям

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: samacharnama.com


Овен

На вас попытаются переложить ответственность за то, чего вы не делали. Не позволяйте никому этого сделать.


Телец

Этот день превзойдет все ваши ожидания. Будьте готовы к тому, что планы придется скорректировать. 


Близнецы

Чтобы сделать больше, делайте периодически паузы в работе. Это лишь повысит вашу продуктивность.


Рак

Осуществить планы на день помешают самые близкие люди. Не стоит ругаться с ними из-за этого. 


Лев

С утра дела у вас могут пойти наперекосяк. На помощь вам придет незнакомец. 


Дева

Этот вечер стоит провести подальше от дома. Вам нужно на время сменить обстановку. 


Весы

К вечеру вы можете почувствовать себя эмоционально опустошенными. Выпейте чая и ложитесь спать пораньше. 


Скорпион

Весь день партнер будет капризничать и провоцировать вас на конфликт. Не сорваться будет крайне тяжело. 


Стрелец

Сегодня ваша тяга к приключениям заставит внести коррективы в повседневный распорядок. Зато вы получите много ярких эмоций. 


Козерог

Этот день может поставить вас перед выбором. Прислушайтесь к своему сердцу и оно подскажет верный путь.


Водолей

Сегодня вы можете почувствовать снижение продуктивности. Не пытайтесь ничего с этим сделать. Завтра вы снова будете в форме.


Рыбы

Ваши попытки сблизиться со второй половинкой могут разбиться о стену непонимания. Поищите другой путь для достижения желаемого результата.


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, чего не стоит делать в период ретроградного Меркурия. 


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