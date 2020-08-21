Гороскоп на 21 августа: кого будет подстерегать обман

Совет на 21 августа для всех знаков зодиака: не совершайте необдуманных шагов. Высоки шансы сделать ошибку.





Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: mixnews.lv

Овен

Некоторые дела сегодня придется делать дважды. Всему виной ваша невнимательность.





Телец

Ваш день будет распланирован буквально по секундам. После такого насыщенного графика позвольте себе вечером хорошо отдохнуть.





Близнецы

Ваши переживания не оправдаются. То, чего вы ждали с ощущением страха, так и не произойдет.





Рак

Общаясь с новыми знакомыми, не забывайте об осторожности. В любой момент вас могут ударить в самое больное место.





Лев

Сегодня вас ждет неожиданная встреча со старыми друзьями. Волна воспоминаний может возродить в вас былые чувства.





Дева

На сегодня можете смело планировать любые деловые переговоры. Вы будете очень энергичны и это привлечет удачу.





Весы

Постарайтесь компенсировать волнения, которые будут тревожить вашу душу, чем-то приятным. Купите себе то, о чем давно мечтали.





Скорпион

Не стоит сегодня относиться легкомысленно к переживаниям близких людей, даже если проблема кажется вам незначительной. Этим вы можете очень сильно их обидеть.





Стрелец

Постарайтесь никому не давать ничего в долг. Так вы можете упустить свою удачу.





Козерог

Вам предстоит принять очень важное решение, которое отразится на вашем будущем. Слушайте голос разума.





Водолей

Сегодня вас может подстерегать обман. Поэтому постарайтесь быть повнимательнее к мелочам.





Рыбы

Не пытайтесь сегодня во всем искать выгоду. Наоборот вам нужно быть максимально бескорыстными.





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