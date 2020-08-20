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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 20 августа: кого ждут желанные подарки
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Гороскоп на 20 августа: кого ждут желанные подарки

Гороскоп на сегодня: Рыбам придется принять сложное решение, а Стрельцов ждет много работы

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 20 августа для всех знаков зодиака: в этот день не стоит начинать трудоемкие проекты - рискуете напрасно потратить энергию. 


Гороскоп на 20 августа: кого ждут желанные подарки

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

С эмоциями сегодня будет справиться довольно непросто. Резкие перепады настроения могут напугать даже вас самих. 


Телец

Сегодня вас ждет достаточно много поводов для радости. В частности, вам подарят что-то, о чем вы давно мечтали. 


Близнецы

Ищите сегодня вдохновение в окружающем мире. Даже незначительная мелочь может подтолкнуть вас к новым идеям.


Рак

Сегодня вы ощутите прилив бодрости. Но для этого придется встать пораньше. Именно утром вас ждут приятные сюрпризы. 


Лев

Вы почувствуете острую потребность в личной свободе. Если есть возможность провести этот день в одиночестве, то лучше так и сделать.


Дева

В отношениях с близким человеком назревает конфликт. Сделайте первый шаг и откровенно поговорите. Буря отступит. 


Весы

Сегодня вы получите поддержку от тех людей, от которых совсем не ожидали. Примите ее с благодарностью.


Скорпион

Вам придут в голову необычные идеи о том, как улучшить свое материальное положение. Не упустите этот шанс. 


Стрелец

Весь день вы будете трудиться как пчелка, но зато уже к вечеру вас будет ждать приятный отдых и заслуженная награда. 


Козерог

На работе могут возникнуть мелкие конфликты. А все из-за того, что кто-то попытается сунуть нос не в свое дело.


Водолей

Этот день посвятите заботе о близких людях. Обязательно навестите родственников, если есть такая возможность.


Рыбы 

Вам придется принять очень сложное решение. Но в итоге оно изменит вашу жизнь к лучшему. 


Также ранее "Комментарии" рассказывали, как лучше пережить Новолуние и чего делать не стоит. 


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