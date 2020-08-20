Гороскоп на 20 августа: кого ждут желанные подарки

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Виолетта Комаровская
Совет на 20 августа для всех знаков зодиака: в этот день не стоит начинать трудоемкие проекты - рискуете напрасно потратить энергию.
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен
С эмоциями сегодня будет справиться довольно непросто. Резкие перепады настроения могут напугать даже вас самих.
Телец
Сегодня вас ждет достаточно много поводов для радости. В частности, вам подарят что-то, о чем вы давно мечтали.
Близнецы
Ищите сегодня вдохновение в окружающем мире. Даже незначительная мелочь может подтолкнуть вас к новым идеям.
Рак
Сегодня вы ощутите прилив бодрости. Но для этого придется встать пораньше. Именно утром вас ждут приятные сюрпризы.
Лев
Вы почувствуете острую потребность в личной свободе. Если есть возможность провести этот день в одиночестве, то лучше так и сделать.
Дева
В отношениях с близким человеком назревает конфликт. Сделайте первый шаг и откровенно поговорите. Буря отступит.
Весы
Сегодня вы получите поддержку от тех людей, от которых совсем не ожидали. Примите ее с благодарностью.
Скорпион
Вам придут в голову необычные идеи о том, как улучшить свое материальное положение. Не упустите этот шанс.
Стрелец
Весь день вы будете трудиться как пчелка, но зато уже к вечеру вас будет ждать приятный отдых и заслуженная награда.
Козерог
На работе могут возникнуть мелкие конфликты. А все из-за того, что кто-то попытается сунуть нос не в свое дело.
Водолей
Этот день посвятите заботе о близких людях. Обязательно навестите родственников, если есть такая возможность.
Рыбы
Вам придется принять очень сложное решение. Но в итоге оно изменит вашу жизнь к лучшему.
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