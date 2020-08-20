Гороскоп на 20 августа: кого ждут желанные подарки

Совет на 20 августа для всех знаков зодиака: в этот день не стоит начинать трудоемкие проекты - рискуете напрасно потратить энергию.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

С эмоциями сегодня будет справиться довольно непросто. Резкие перепады настроения могут напугать даже вас самих.





Телец

Сегодня вас ждет достаточно много поводов для радости. В частности, вам подарят что-то, о чем вы давно мечтали.





Близнецы

Ищите сегодня вдохновение в окружающем мире. Даже незначительная мелочь может подтолкнуть вас к новым идеям.





Рак

Сегодня вы ощутите прилив бодрости. Но для этого придется встать пораньше. Именно утром вас ждут приятные сюрпризы.





Лев

Вы почувствуете острую потребность в личной свободе. Если есть возможность провести этот день в одиночестве, то лучше так и сделать.





Дева

В отношениях с близким человеком назревает конфликт. Сделайте первый шаг и откровенно поговорите. Буря отступит.





Весы

Сегодня вы получите поддержку от тех людей, от которых совсем не ожидали. Примите ее с благодарностью.





Скорпион

Вам придут в голову необычные идеи о том, как улучшить свое материальное положение. Не упустите этот шанс.





Стрелец

Весь день вы будете трудиться как пчелка, но зато уже к вечеру вас будет ждать приятный отдых и заслуженная награда.





Козерог

На работе могут возникнуть мелкие конфликты. А все из-за того, что кто-то попытается сунуть нос не в свое дело.





Водолей

Этот день посвятите заботе о близких людях. Обязательно навестите родственников, если есть такая возможность.





Рыбы

Вам придется принять очень сложное решение. Но в итоге оно изменит вашу жизнь к лучшему.





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