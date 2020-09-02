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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 2 сентября: кого ждет незабываемый опыт
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Гороскоп на 2 сентября: кого ждет незабываемый опыт

Гороскоп на сегодня: Козерогов может атаковать лень, а Львам нужно решиться на романтическое приключение

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 2 сентября для всех знаков зодиака: уделите больше внимания близким людям. 


Гороскоп на 2 сентября: кого ждет незабываемый опыт

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Вам нужно добавить в свою жизнь больше красоты. Окружите себя только теми вещами, которые приносят вам удовольствие. 


Телец

Сегодня ваши чувства будут обострены. Вы сможете разглядеть любую фальшь так же хорошо, как и очень хорошо скрытую симпатию к вам. 


Близнецы

Сегодня придется выбирать между тем, что хочется, и тем, что можно. Прежде чем сделать выбор, подумайте о последствиях. 


Рак

Вы сегодня сможете получить незабываемый опыт. Так что смело соглашайтесь на предложения, которые изначально вам могут показаться рисковыми. 


Лев

Устройте себе романтическое приключение в первый день осени. Кто знает, возможно именно сегодня вы вытащите счастливый билет. 


Дева

В первой половине дня решать вопросы вам поможет Вселенная. Начните из самых сложных и постепенно двигайтесь к самым простым. 


Весы

Спланируйте четко ближайшие несколько дней. Иначе судьба спутает вам все карты.


Скорпион

Ищите нестандартные решения. Ваша фантазия подскажет вам, как изменить жизнь к лучшему. 


Стрелец

Пришло время решиться на изменения, о которых вы ранее даже подумать боялись. Вам все по плечу. 


Козерог

Старайтесь выполнить основную работу в первой половине дня. Во второй вас может атаковать лень.


Водолей

В этот день возможны разногласия с близкими и друзьями. Причиной станет ваше нежелание идти на компромиссы.


Рыбы

Этот день вы проведете в размышлениях. Лучше не вспоминать прошлое, а строить планы на будущее. 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что принесет с собой полнолуние 2 сентября. 


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