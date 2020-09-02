Гороскоп на 2 сентября: кого ждет незабываемый опыт

Совет на 2 сентября для всех знаков зодиака: уделите больше внимания близким людям.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Вам нужно добавить в свою жизнь больше красоты. Окружите себя только теми вещами, которые приносят вам удовольствие.





Телец

Сегодня ваши чувства будут обострены. Вы сможете разглядеть любую фальшь так же хорошо, как и очень хорошо скрытую симпатию к вам.





Близнецы

Сегодня придется выбирать между тем, что хочется, и тем, что можно. Прежде чем сделать выбор, подумайте о последствиях.





Рак

Вы сегодня сможете получить незабываемый опыт. Так что смело соглашайтесь на предложения, которые изначально вам могут показаться рисковыми.





Лев

Устройте себе романтическое приключение в первый день осени. Кто знает, возможно именно сегодня вы вытащите счастливый билет.





Дева

В первой половине дня решать вопросы вам поможет Вселенная. Начните из самых сложных и постепенно двигайтесь к самым простым.





Весы

Спланируйте четко ближайшие несколько дней. Иначе судьба спутает вам все карты.





Скорпион

Ищите нестандартные решения. Ваша фантазия подскажет вам, как изменить жизнь к лучшему.





Стрелец

Пришло время решиться на изменения, о которых вы ранее даже подумать боялись. Вам все по плечу.





Козерог

Старайтесь выполнить основную работу в первой половине дня. Во второй вас может атаковать лень.





Водолей

В этот день возможны разногласия с близкими и друзьями. Причиной станет ваше нежелание идти на компромиссы.





Рыбы

Этот день вы проведете в размышлениях. Лучше не вспоминать прошлое, а строить планы на будущее.





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