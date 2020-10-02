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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 2 октября: кому следует быть поосторожнее с деньгами
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Гороскоп на 2 октября: кому следует быть поосторожнее с деньгами

Гороскоп на сегодня: Овнам нужно четко формулировать свои желания, а Водолеям лучше не обсуждать своих коллег за спиной

сегодня, 07:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 2 октября для всех знаков зодиака: не принимайте поспешных решений.

Гороскоп на 2 октября: кому следует быть поосторожнее с деньгами

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: banner2.cleanpng.com


Овен

Вам нужно четче формулировать свои желания. Окружающие должны знать, чего вы хотите, чтобы дать вам это.


Телец

День пройдет точно так, как вы себе распланируете его утром. Поэтому откажитесь от любых негативных мыслей. Вместо этого настройтесь на максимальную продуктивность. 


Близнецы

Попробуйте отпустить проблему, которая мешает вам наслаждаться жизнью. Иногда, чтобы изменить ситуацию, сначала нужно изменить к ней отношение.


Рак

В финансовых вопросах будьте предельно осторожны. Есть угроза сорваться и потратить слишком много.


Лев

Не нужно принимать решение за спиной у своих коллег. Действуйте открыто. Таким образом недоброжелателей в вашей жизни станет гораздо меньше.


Дева

Звезды советуют вам не жалеть на себя денег. Купите то, о чем давно мечтали.


Весы

Не бойтесь строить грандиозные планы. Вселенная сейчас готова исполнять любые ваши желания. 


Скорпион

У вас появится шанс попробовать себя в новой сфере. Рискните. Это может быть ваша золотая жила.


Стрелец

Этот день идеально подходит для того, чтобы спланировать поездку или командировку на ближайшее будущее. Они будут успешными.


Козерог

Сегодня вы можете спокойно инвестировать большие суммы в свое будущее. Вы останетесь довольны результатом.


Водолей

Не обсуждайте коллег у них за спиной. Кто-то обязательно передаст им ваши слова, да еще и приукрасит все в придачу.


Рыбы

Свободное время вечером лучше потратить на помощь близким или даже посторонним людям. Вам это тоже пойдет на пользу.


Ранее "Комментарии" также рассказывали, чью жизнь круто изменит к лучшему полнолуние 2 октября. 


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