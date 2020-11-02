Гороскоп на 2 ноября: кому не стоит ввязываться в конфликты

Совет на 2 ноября для всех знаков зодиака: проявляйте больше творчества и креатива.

Гороскоп для всех знаков зодиака





Овен

Сегодня придется принимать непростые решение. Но оставаться в той точке, в которой вы сейчас, уже нельзя.





Телец

Этот день принесет удачу карьеристам. Не бойтесь вслух озвучивать то, чего на самом деле хотите.





Близнецы

Вас попытаются задеть за живое оппоненты, чтобы выбить почву из-под ног. Не принимайте их слова и действия близко к сердцу.





Рак

На отлично сегодня будут работать и ваш разум, и ваша интуиция. Поэтому не бойтесь сложных задач. Вы быстро найдете правильный ответ.





Лев

Постарайтесь не ввязываться сегодня в конфликты. Они просто съедят вашу энергию.





Дева

Если вас попросят о помощи, не отказывайте. Ваша доброта и отзывчивость вернутся к вам сполна.





Весы

Начатые дела доводите до конца. Если не поставите точку сегодня, сделать этого не сможете еще очень долго.





Скорпион

Решение, которое вам дастся не так уж и просто, в результате принесет неплохую финансовую прибыль. Так что рискнуть стоит.





Стрелец

Астрологи рекомендуют пересмотреть планы на ближайшее время. Своими силами нужно распоряжаться более рационально.





Козерог

Сегодня вам придется узнать, что такое зависть, и насколько разрушительной она может быть. Постарайтесь меньше рассказывать посторонним о своих успехах.





Водолей

Энергия будет просто вас переполнять. Используйте этот шанс и сделайте шаг навстречу мечте.





Рыбы

Постарайтесь уделять больше времени своему развитию. Вы используете далеко не все свои ресурсы.





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