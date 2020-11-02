kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.11.2020

BTC/USD

13664.52

ETH/USD

398.65

LTC/USD

55.59

НБУ 02.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 2 ноября: кому не стоит ввязываться в конфликты
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 2 ноября: кому не стоит ввязываться в конфликты

Гороскоп на сегодня: Близнецам оппоненты попытаются выбить почву из-под ног, а Весам необходимо все начатое доводить до конца

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 2 ноября для всех знаков зодиака: проявляйте больше творчества и креатива. 

Гороскоп на 2 ноября: кому не стоит ввязываться в конфликты

Гороскоп для всех знаков зодиака


Овен

Сегодня придется принимать непростые решение. Но оставаться в той точке, в которой вы сейчас, уже нельзя.


Телец

Этот день принесет удачу карьеристам. Не бойтесь вслух озвучивать то, чего на самом деле хотите. 


Близнецы

Вас попытаются задеть за живое оппоненты, чтобы выбить почву из-под ног. Не принимайте их слова и действия близко к сердцу. 


Рак

На отлично сегодня будут работать и ваш разум, и ваша интуиция. Поэтому не бойтесь сложных задач. Вы быстро найдете правильный ответ.


Лев

Постарайтесь не ввязываться сегодня в конфликты. Они просто съедят вашу энергию.


Дева

Если вас попросят о помощи, не отказывайте. Ваша доброта и отзывчивость вернутся к вам сполна. 


Весы

Начатые дела доводите до конца. Если не поставите точку сегодня, сделать этого не сможете еще очень долго.


Скорпион

Решение, которое вам дастся не так уж и просто, в результате принесет неплохую финансовую прибыль. Так что рискнуть стоит.


Стрелец

Астрологи рекомендуют пересмотреть планы на ближайшее время. Своими силами нужно распоряжаться более рационально.


Козерог

Сегодня вам придется узнать, что такое зависть, и насколько разрушительной она может быть. Постарайтесь меньше рассказывать посторонним о своих успехах.


Водолей

Энергия будет просто вас переполнять. Используйте этот шанс и сделайте шаг навстречу мечте. 


Рыбы

Постарайтесь уделять больше времени своему развитию. Вы используете далеко не все свои ресурсы. 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака способны испортить настроение кому-угодно. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ