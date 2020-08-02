Гороскоп на 2 августа: кому не стоит бороться с возникшими проблемами

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Совет на 2 августа для всех знаков зодиака: день будет удачным, если вы не будете торопить события.





Овен

Постарайтесь сегодня разобраться со старыми делами. Тем более свободного времени у вас сегодня будет достаточно.





Телец

Вам в последнее время приходится очень много работать. В ближайшие дни отдых на горизонте не предвидится, но зато вы сможете отлично заработать.





Близнецы

Сегодня лучше решить давний вопрос, который вы все время откладывали на потом. Пока вы не поставите точку, не сможете двигаться дальше к своему успеху.





Рак

Для вас у звезд хорошие финансовые новости. Сегодня появится возможность улучшить свое материальное положение.





Лев

На первый план у вас выйдут любовные отношения. Свободные представители этого знака окажутся в центре внимания противоположного пола и смогут избавиться от статуса одиночки.





Дева

Этот день вы проведете в сомнениях. Даже бытовые ситуации заставят вас делать мучительный выбор.





Весы

Приготовьтесь к переменам к лучшему. Они будут очень стремительными. Поэтому поначалу вас может немного штормить.





Скорпион

Вам сейчас нужно очень внимательно следить за своим здоровьем. Оно может подвести вас в любой момент.





Стрелец

Сегодня вам необходимо біть максимально решительными. Чем быстрее вы будете реагировать на смену обстановки, тем лучше.





Козерог

С некоторыми проблемами лучше не бороться вовсе. Они исчезнут сами, как только вы перестанете обращать на них внимание.

Водолей

У вас наступает период активности. Вам захочется переделать всю свою работу, еще и помочь окружающим. Что ж, это не самая плохая идея.





Рыбы

Сегодня вам придется выяснять отношения с близким человеком. Поставить точку в конфликте сможете только тогда, когда оба пойдете на компромисс.





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