Гороскоп на 18 сентября: кому следует избегать любых рискованных дел

Совет на 16 сентября для всех знаков зодиака: не стоит расстраиваться по пустякам. Могло быть и хуже.

Гороскоп для всех знаков зодиака





Овен

Вас может охватить чувство вины. Но есть вещи, которые от вас не зависят никак.





Телец

Поверьте сами в собственный успех, и в него поверит Вселенная. Дальше все пойдет как по маслу.





Близнецы

День будет благоприятным для тех, кто умеет действовать самостоятельно и не ждет помощи со стороны. Смело проявляйте инициативу.





Рак

Сегодня у вас появится шанс укрепить свои отношения или начать новые. Этот день будет буквально окутан романтикой.





Лев

Встреча с человеком, который был близок вам в прошлом, может изменить вашу жизнь. Но будут ли это перемены к лучшему, решать вам.





Дева

Избегайте любых дел, связанных с риском. Сегодня лучше плыть по течению.





Весы

Вы можете обидеться на человека, который совсем не виноват в ваших неприятностях. Прежде чем делать выводы, хорошо во всем разберитесь.





Скорпион

Утром вас может накрыть волной печали. Попробуйте не поддаваться ей целиком.





Стрелец

Избежать конфликтов будет проще, если вы будете воспринимать все преграды, как изменения к лучшему. Помните, что никто не собирается намеренно вам навредить.





Козерог

Укрепить родственные отношения получится только благодаря доверию. Будьте откровенны с близкими людьми.





Водолей

Не верьте слухам. Правды в них мало, а испортить прочную связь с близким человеком из-за этого можно.





Рыбы

Вы почувствуете потребность выговориться и рассказать кому-то о самом сокровенном. Как только вы сделаете это, вам станет легче.





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