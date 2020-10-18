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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 18 октября: кого может одолеть лень
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Гороскоп на 18 октября: кого может одолеть лень

Гороскоп на сегодня: сексуальность станет главным оружием Львов, а Стрельцам лучше не работать с документами

сегодня, 07:36
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 18 октября для всех знаков зодиака: будьте дальновидными и не принимайте решений на эмоциях.

Гороскоп на 18 октября: кого может одолеть лень

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: kadinim.com


Овен

Не обещайте того, чего не можете выполнить. Вскоре вам придется отвечать за свои слова. 


Телец

Верьте в свои желания. Вскоре это обязательно приведет вас к нужному результату. 


Близнецы

Не исключено, что вам придется отправиться в незапланированную командировку. Главное не суетитесь. 


Рак

Сейчас самое оптимальное время, чтобы закончить давно начатые дела. Успех будет на вашей стороне. 


Лев

Сегодня ваша сексуальность будет работать на максимум. Вы вполне можете воспользоваться этим в собственных целях.

 

Дева

Нельзя доверять абсолютно всем, кто находится рядом с вами. Некоторые с радостью пожертвуют вашими интересами ради себя. 


Весы

Сегодня звезды будут на стороне внимательных и кропотливых. Выполняя любую работу, продумывайте все до мелочей.


Скорпион

С самого утра вы можете не слишком хорошо себя чувствовать. Привести себя в форму получится только после обеда. 


Стрелец

Лучше сегодня не работать с бумагами и цифрами. Вместо этого найдите время для творчества.


Козерог 

Вас сегодня может одолеть апатия. Поищите вдохновение в тех вещах, которые приносят вам удовольствие. 


Водолей

Во второй половине дня возможны сюрпризы. Для некоторых они окажутся не очень приятными. 


Рыбы

Сегодня вас ждет максимально ленивый день. Лучше сразу не планировать ничего серьезного.


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