kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10914.10

ETH/USD

379.77

LTC/USD

48.47

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 17 сентября: кому следует избегать изменений
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 17 сентября: кому следует избегать изменений

Гороскоп на сегодня: Девам стоит верить в чудо, а Стрельцам лучше не иметь секретов от близких людей

сегодня, 07:11
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 16 сентября для всех знаков зодиака: не пытайтесь остановить то, что неизбежно.

Гороскоп на 17 сентября: кому следует избегать изменений

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: mixnews.lv


Овен

Сегодня вы почувствуете острую потребность в свободе. Посвятите несколько часов исключительно себе.


Телец

Не игнорируйте людей, которые будут к вам обращаться. Ваш успех зависит от ваших коммуникативных качеств.


Близнецы

Вам стоит удовлетворять не только свои потребности, но и желания. В этом залог вашего хорошего настроения и производительности.


Рак

В вас проснется острое чувство справедливости. Запомните это ощущение и пользуйтесь им и в дальнейшем.


Лев

Старайтесь избегать изменений в любой сфере вашей жизни. Пока лучше сделать выбор в пользу спокойствия и стабильности.


Дева

Верьте в чудо. Иногда осуществиться может даже то, во что поверить невозможно.


Весы

Вы можете полагаться на старые связи. Они откроют перед вами новые перспективы.


Скорпион

В вас может проснуться чувство к человеку, который вряд ли ответит вам взаимностью. Противостоять этому чувству будет крайне сложно.


Стрелец

Не держите секретов от близких людей. Совсем скоро они начнут догадываться что и к чему.


Козерог

Позаботьтесь о собственном саморазвитии. В будущем это поможет вам увеличить прибыль.


Водолей

Этот вечер лучше провести в кругу семьи. Побалуйте своих близких чем-то вкусненьким.


Рыбы

Вас попросят о помощи, но удовлетворить просьбу будет почти невозможно. Не стоит расстраиваться из-за этого. Вы ни в чем не виноваты.


Также "Комментарии" ранее рассказывали, с какими знаками зодиака сложно создать семью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!