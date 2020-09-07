Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми сложно создать семью

Далеко не все мечтают о семейном гнездышке и домашнем уюте. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым куда комфортнее оставаться среди холостяков. Среди таких оказались Близнецы, Козероги, Стрельцы и Тельцы, пишет Mixer.lv.

Близнецы

Семейная ссора

Построить крепкую семью с Близнецами - настоящая задача со звездочкой. Они непостоянны и легкомысленные. К тому же собственное развитие их интересует гораздо больше, чем развитие отношений со второй половинкой. Поэтому будьте готовы к тому, что на первом месте у Близнецов всегда будут они сами.

Козерог

Среди Козерогов встречаются два типа людей - холодные и романтичные. Но и те, и другие очень редко настроены на построение крепкой семьи. Для них важно оставлять время только для себя. Поэтому нередко вместо приятной компании родственников они выбирают вечер в одиночестве.

Стрелец

Родственные связи для Стрельцов никогда не будут на первом месте. Энергию и вдохновение они берут совсем из других источников. Ко всему Стрельцы еще и достатоньо закрытые личности. Второй половинке сложно найти к ним подход. Большинство переживаний и мыслей представители этого знака зодиака все равно держат в себе.

Телец

Семья для Тельцов очень часто превращается в настоящий груз. Нести его представителям этого знака зодиака совсем не по вкусу. Карьера и выгода во всем интересуют Тельцов гораздо больше, чем романтические отношения.

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