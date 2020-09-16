Гороскоп на 16 сентября: кому стоит позаботиться о своем здоровье

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Виолетта Комаровская
Совет на 16 сентября для всех знаков зодиака: собственные интересы сегодня стоит ставить выше интересов окружающих.
Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: vesty.spb.ru
Овен
Сегодня вам стоит как можно дальше спрятать свою ранимость. Кто-то может воспользоваться вашим слабым местом.
Телец
Вы можете жить на полную только тогда, когда живете в достатке. Сегодня вам укажут путь к нему.
Близнецы
Всю энергию вы сегодня потратите на работу. Поэтому на вечер лучше не планировать никаких встреч и развлечений.
Рак
Этот день предстоит прожить в спешке. Придется переделать в несколько раз больше дел чем обычно.
Лев
Не просите сегодня слишком много. Будьте благодарны Вселенной за то, что уже есть.
Дева
Не стоит обсуждать свои финансовые дела с родственниками. Вы можете получить совет, который впоследствии навредит вам.
Весы
Конфликтов с окружающими можно избежать, если не судить их слишком строго. Позвольте каждому иметь свои маленькие недостатки.
Скорпион
В этот день вам представится возможность исправить ошибки, которые вы сделали в прошлом. Начните с тех, о которых жалеете больше всего.
Стрелец
На первый план должна выйти забота о собственном здоровье. Многих проблем можно избежать, если не откладывать их в долгий ящик.
Козерог
Этот день подарит вам один очень приятный сюрприз. Его ценность будет понятна только вам.
Водолей
Сделайте сегодня хотя бы одно доброе дело. Все хорошее к вам обязательно вернется.
Рыбы
Вы проснетесь в отличном настроении. Именно это станет залогом вашей максимальной продуктивности.
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