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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 16 сентября: кому стоит позаботиться о своем здоровье
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Гороскоп на 16 сентября: кому стоит позаботиться о своем здоровье

Гороскоп на сегодня: Девам не стоит обсуждать денежные вопросы с родственниками, а Скорпионы смогут исправить свои давние ошибки

сегодня, 07:15
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 16 сентября для всех знаков зодиака: собственные интересы сегодня стоит ставить выше интересов окружающих.

Гороскоп на 16 сентября: кому стоит позаботиться о своем здоровье

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: vesty.spb.ru


Овен

Сегодня вам стоит как можно дальше спрятать свою ранимость. Кто-то может воспользоваться вашим слабым местом.


Телец

Вы можете жить на полную только тогда, когда живете в достатке. Сегодня вам укажут путь к нему.


Близнецы

Всю энергию вы сегодня потратите на работу. Поэтому на вечер лучше не планировать никаких встреч и развлечений.


Рак

Этот день предстоит прожить в спешке. Придется переделать в несколько раз больше дел чем обычно.


Лев

Не просите сегодня слишком много. Будьте благодарны Вселенной за то, что уже есть.


Дева

Не стоит обсуждать свои финансовые дела с родственниками. Вы можете получить совет, который впоследствии навредит вам.


Весы

Конфликтов с окружающими можно избежать, если не судить их слишком строго. Позвольте каждому иметь свои маленькие недостатки.


Скорпион

В этот день вам представится возможность исправить ошибки, которые вы сделали в прошлом. Начните с тех, о которых жалеете больше всего.


Стрелец

На первый план должна выйти забота о собственном здоровье. Многих проблем можно избежать, если не откладывать их в долгий ящик.


Козерог

Этот день подарит вам один очень приятный сюрприз. Его ценность будет понятна только вам.


Водолей

Сделайте сегодня хотя бы одно доброе дело. Все хорошее к вам обязательно вернется.


Рыбы

Вы проснетесь в отличном настроении. Именно это станет залогом вашей максимальной продуктивности.


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