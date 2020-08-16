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Гороскоп на 16 августа: кого ждет судьбоносное знакомство

Гороскоп на сегодня: Скорпионам лучше подходить к любому вопросу творчески, а Козерогам нужно укротить свои эмоции

сегодня, 03:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 16 августа: кого ждет судьбоносное знакомство

Гороскоп. Фото: skr.su

Совет на 16 августа для всех знаков зодиака: любые перемены пойдут на пользу. 


Овен

Влиться в новую компанию вам поможет юмор. Ваша легкость придется по душе многим. 


Телец

Сегодня вам предстоит знакомство с человеком, который в будущем станет вам очень близок. Постарайтесь просто быть собой и ваша первая встреча пройдет идеально. 


Близнецы

Нужно обязательно попробовать себя в каком-то новом деле. Возможно, именно так вы найдете свое новое призвание. 


Рак

На вас сможет свалиться очень много дел по дому. Чтобы справиться со всем, лучше приступать к выполнению задач с самого утра. 


Лев

В личной жизни может немного штормить. Со второй половинкой возникнут серьезные разногласия. 


Дева

Сегодня нужно реагировать на любое изменение ситуации молниеносно. Иначе можете упустить очень выгодное предложение.


Весы

Любой вопрос лучше решать мирным путем. Репутация спокойного человека вам сейчас очень пригодится. 


Скорпион

Выполняя любую задачу, не забудьте внести в процесс долю творчества. Это поднимет вам настроение.


Стрелец

Не стоит сегодня ждать особых перемен. Даже те, что вы запланировали для себя, придется немного отложить. 


Козерог

Вы почувствуете в себе огромную эмоциональную силу. Направьте ее в правильное русло. 


Водолей

Вечер лучше провести в компании близких друзей. Это подарит вам заряд отличного настроения, которого хватит надолго. 


Рыбы

Любую информацию лучше перепроверить несколько раз. Особенно, если вы собираетесь ее рассказать кому-то другому. 


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