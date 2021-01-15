Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день судьбоносного выбора между добром и злом

Согласно астропрогнозу, 15 января — день важного выбора между вечными соперниками — добром и злом – от того, что предпочтет человек, зависит как его судьба, так и жизнь окружающих, передает ТСН.

Гороскоп 15 января - фото из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Ответ на важный жизненный вопрос сегодня может прийти во сне. Однако звезды предостерегают, что главное — не забыть, что именно вы увидите, ведь в дальнейшем это будет много значить для вас.

Телец (21.04 – 21.05)

Сегодня Тельцам звезды сулят напряжение и конфликт. Именно от того, как вы себя поведете, сможете ли сдержать эмоции будет зависеть ваше будущее — вплоть до потери работы или расставания с любимым человеком.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Астропрогноз гласит, что сегодня в вашей жизни может появится старый знакомый, с которым вы не общались продолжительное время. Однако стоит отнестись к этой встрече с особой осторожностью — ведь не исключено, что этот человек будет преследовать корыстные цели.

Рак (22.06 – 22.07)

Звезды советуют не реагировать на колкости и глупые шутки со стороны вашего окружения, а проигнорировать адресованное хамство или грубость, потому как дать отпор сегодня вам будет сложно.

Лев (23.07 – 21.08)

У представителей этого знака Зодиака благоприятный день, чтобы сделать выбор в пользу своего здоровья, правильного питания, пересмотра рациона, а также занятия спортом.

Дева (22.08 – 23.09)

Из-за усталости у вас может появится желание бросить все и запереться в комнате, подальше от глаз окружающих. Звезды советуют собрать всю волю в кулак и подождать, ведь совсем скоро у вас откроется второе дыхание.

Весы (24.09 – 23.10)

Сегодня не стоит выяснять отношения с близкими людьми – конструктива в таких разговорах не будет, а вот поводов для серьезного скандала и затяжного конфликта – сколько угодно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Астрологи советуют провести день с близкими людьми или в одиночестве, и вовсе оградить себя от новых знакомств или встреч с малознакомыми людьми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Чувство неудовлетворенности собой и своей работой может накатить внезапно и довести до апатии: не стоит принимать его близко к сердцу, оно уйдет так же быстро, как и пришло.

Козерог (22.12 – 20.01)

Сегодня звезды советуют не вступать в конфликт с близким человеком, ведь даже из-за мелкого раздора может произойти большой скандал, который может закончиться разлукой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Благоприятный день, чтобы приступить к реализации важного профессионального проекта – несмотря на непростые энергии дня, любое дело в это время увенчается успехом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Энергия будет бить ключом: чтобы она не разорвала вас изнутри – в буквальном смысле этого слова – необходимо обязательно найти себе занятие.

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