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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день судьбоносного выбора между добром и злом
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Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день судьбоносного выбора между добром и злом

От того, какой выбор сделает человек, будет зависеть не только его судьба, а и окружающих

сегодня, 09:11
Автор:

Елизавета Черных

Согласно астропрогнозу, 15 января — день важного выбора между вечными соперниками — добром и злом – от того, что предпочтет человек, зависит как его судьба, так и жизнь окружающих, передает ТСН. 

Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день судьбоносного выбора между добром и злом

Гороскоп 15 января - фото из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04) 

Ответ на важный жизненный вопрос сегодня может прийти во сне. Однако звезды предостерегают, что главное — не забыть, что именно вы увидите, ведь в дальнейшем это будет много значить для вас. 

Телец (21.04 – 21.05) 

Сегодня Тельцам звезды сулят напряжение и конфликт. Именно от того, как вы себя поведете, сможете ли сдержать эмоции будет зависеть ваше будущее — вплоть до потери работы или расставания с любимым человеком. 

Близнецы (22.05 – 21.06) 

Астропрогноз гласит, что сегодня в вашей жизни может появится старый знакомый, с которым вы не общались продолжительное время. Однако стоит отнестись к этой встрече с особой осторожностью — ведь не исключено, что этот человек будет преследовать корыстные цели. 

Рак (22.06 – 22.07) 

Звезды советуют не реагировать на колкости и глупые шутки со стороны вашего окружения, а проигнорировать адресованное хамство или грубость, потому как дать отпор сегодня вам будет сложно. 

Лев (23.07 – 21.08) 

У представителей этого знака Зодиака благоприятный день, чтобы сделать выбор в пользу своего здоровья, правильного питания, пересмотра рациона, а также занятия спортом. 

Дева (22.08 – 23.09) 

Из-за усталости у вас может появится желание бросить все и запереться в  комнате, подальше от глаз окружающих. Звезды советуют собрать всю волю в кулак и подождать, ведь совсем скоро у вас откроется второе дыхание. 

Весы (24.09 – 23.10)

Сегодня не стоит выяснять отношения с близкими людьми – конструктива в таких разговорах не будет, а вот поводов для серьезного скандала и затяжного конфликта – сколько угодно.

Скорпион (24.10 – 22.11) 

Астрологи советуют провести день с близкими людьми или в одиночестве, и вовсе оградить себя от новых знакомств или встреч с малознакомыми людьми. 

Стрелец (23.11 – 21.12) 

Чувство неудовлетворенности собой и своей работой может накатить внезапно и довести до апатии: не стоит принимать его близко к сердцу, оно уйдет так же быстро, как и пришло. 

Козерог (22.12 – 20.01) 

Сегодня звезды советуют не вступать в конфликт с близким человеком, ведь даже из-за мелкого раздора может произойти большой скандал, который может закончиться разлукой. 

Водолей (21.01 – 18.02) 

Благоприятный день, чтобы приступить к реализации важного профессионального проекта – несмотря на непростые энергии дня, любое дело в это время увенчается успехом. 

Рыбы (19.02 – 20.03) 

Энергия будет бить ключом: чтобы она не разорвала вас изнутри – в буквальном смысле этого слова – необходимо обязательно найти себе занятие.

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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/goroskop-na-15-yanvarya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-den-sudbonosnogo-vybora-mezhdu-dobrom-i-zlom-1704451.html
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