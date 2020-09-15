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Гороскоп на 15 сентября: кого ждет стремительный поворот судьбы

Гороскоп на сегодня: Тельцам стоит покинуть зону комфорта, а Львам пересмотреть свой рацион

сегодня, 06:11
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 15 сентября для всех знаков зодиака: следите за чистотой своих мыслей.

Гороскоп на 15 сентября: кого ждет стремительный поворот судьбы

Гороскп на 15 сентября. Фото: stb.ua


Овен

Вам стоит добавить немного масла в семейный очаг. Возьмите инициативу в свои руки.


Телец

Вы слишком сильно боитесь покинуть зону комфорта. А может пора рискнуть?


Близнецы

Сегодня вас может ожидать очень стремительный поворот судьбы. Не бойтесь изменений - они к лучшему.


Рак

Держите себя в тонусе и не позволяйте себе расслабляться. Так вы быстрее отреагируете на те задачи, которые встанут перед вами.


Лев

Вам следовало бы пересмотреть свой рацион. Сегодня могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой.


Дева

Посвятите день самопознанию. Поймите, чего вы на самом деле хотите, и начинайте двигаться в этом направлении.


Весы

Вам будет казаться, что вы целый день ходите по кругу. Завершить начатое утром получится разве до вечера.


Скорпион

Если появится возможность получить новый опыт, воспользуйтесь ею. Это поможет вам сделать шаг вперед в карьере.


Стрелец

В отношениях со второй половинкой у вас царит полная идиллия. Но не забывайте питать вашу страсть романтическими сюрпризами.


Козерог

Не отвлекайтесь на лишние разговоры. Вам нельзя откладывать на потом дела, которые вы начали сегодня.


Водолей

Удача может отвернуться от вас, если будете все время ее испытывать. Сейчас следует быть сдержаннее.


Рыбы

Не стоит жаловаться на свои неудачи. Соберитесь и решите их сами побыстрее. У вас все получится.


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