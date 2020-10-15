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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 15 октября: кому не стоит браться за финансовые вопросы
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Гороскоп на 15 октября: кому не стоит браться за финансовые вопросы

Гороскоп на сегодня: Близнецам необходимо найти время для отдыха, а Козерогам не стоит совать нос в чужие дела

сегодня, 07:26
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 15 октября для всех знаков зодиака: будьте готовы к эмоциональному шторму.

Гороскоп на 15 октября: кому не стоит браться за финансовые вопросы

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: goroskop.guru


Овен

Найдите время для небольшой прогулки наедине с собой. Вам нужно перезагрузиться и выбросить из головы все дурацкие мысли.


Телец

Сегодня вам под силу реализовать все задуманное. Только не торопитесь — спешка может спутать ваши планы.


Близнецы

Корень вашей агрессии — в вашей усталости. Вам просто нужно как следует отдохнуть.


Рак

У вас нет причины для переживаний. Все препятствия, которые вы видите перед собой, находятся в вашей голове. 


Лев

У вас появится шанс проявить себя с неожиданной стороны. Это вызовет неимоверный восторг у окружающих. 


Дева

Не стоит сегодня решать вопросы, которые связаны с финансами. Удача может отвернуться от вас в самый неподходящий момент. 


Весы

Если кто-то попытается задеть вас обидными словами, не отвечайте тем же. Ваше сильнейшее оружие — доброта и улыбка. 


Скорпион

Этот день лучше посвятить заданиям, которые требуют от вас творческого подхода. С этим вы справитесь на отлично. 


Стрелец

Если решились на прорыв в карьере, лучше все просчитать до мелочей. Успех ждет только самых предусмотрительных.


Козерог

Занимайтесь сегодня исключительно своей личной жизнью. Излишнего любопытства вам не простят. 


Водолей

Этот день будет для вас непростым. Но если вы приложите хоть немного усилий, то обязательно со всем справитесь. 


Рыбы

На вас свалится множество повседневных забот. Даже не пытайтесь сделать все сразу. 


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