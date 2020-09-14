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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 14 сентября: кому стоит проявить внутреннюю силу
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Гороскоп на 14 сентября: кому стоит проявить внутреннюю силу

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит спланировать отдых, а Стрельцов ждут новые карьерные возможности

сегодня, 06:14
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 14 сентября для всех знаков зодиака: не будьте слишком откровенными с незнакомыми людьми.

Гороскоп на 14 сентября: кому стоит проявить внутреннюю силу

Гороскоп на 14 сентября. Фото: kapri.dn.ua


Овен

Этот день нужно провести в гармонии с собой и с природой. Найдите время, чтобы хоть недолго прогуляться по парку.


Телец

Прежде чем принять какое-то решение, возьмите себе немного времени, чтобы все обдумать. Вы в любом случае остаться в выигрыше, но стоит среди хорошего выбрать лучшее.


Близнецы

Не отказывайте себе сегодня в осуществлении мелких желаний. Звезды должны увидеть вашу щедрость к самому себе, чтобы быть таким же щедрыми к вам.


Рак

Этот день принесет вам свежие идеи. Некоторые из них в будущем гарантируют неплохую прибыль.


Лев

Не надо делать поспешных выводов в романтической сфере. Впоследствии вы можете пожалеть о своем решении.


Дева

Сегодня удачный день, чтобы начать новое дело или новый проект. Фортуна будет на вашей стороне.


Весы

Все операции, связанные с деньгами, следует отложить на вторую половину дня. В первой у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания.


Скорпион

Ваши проблемы со здоровьем останутся позади, как только вы позволите себе немного отдохнуть. Поэтому посвятите этот день планированию хотя бы небольшого отпуска.


Стрелец

Этот день откроет перед вами новые карьерные возможности. Просите максимально много. Руководство и деловые партнеры прислушаются к вашим желаниям.


Козерог

Вам придется показать силу своего характера, если хотите получить желаемое. Не бойтесь быть прямолинейными.


Водолей

На некоторые вещи сегодня придется взглянуть под другим углом, чтобы понять их суть. Позвольте себе смотреть глубже.


Рыбы

Вам будет очень сложно из-за того, что вы не можете абстрагироваться от плохих мыслей. Они будут мешать вам работать.


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