Гороскоп на 13 сентября: кого ждет соблазнительное предложение

Совет для всех знаков зодиака на 13 сентября: больше внимания стоит уделить личной жизни. Работу отложите на потом.

Гороскоп на 13 сентября. Фото: ua.depositphotos.com





Овен

Сегодня у вас появится желание сделать очень много дел. А вот возможностей и времени для этого почти не останется.





Телец

Ваши страхи и переживания были напрасными. Сегодня вы поймете, почему.





Близнецы

У вас хватит мудрости не влезать в чужой конфликт. Иначе вас просто могут сделать крайним.





Рак

Этот день поможет вам понять, каких людей лучше обходить стороной. Вселенная даст вам четкий знак.





Лев

Все испытания встречайте с улыбкой на лице. Ваш оптимизм позволит все преодолеть.





Дева

Путь, по которому надо двигаться дальше, вам укажет ваша интуиция. Вам останется только выбрать средства, с помощью которых вы сможете достичь цели.





Весы

Включайте свой энтузиазм и инициативность. Они позволят выбрать изо всех возможностей на вашем пути наиболее перспективную.





Скорпион

Вами сегодня может овладеть ревность. Но лучше всего не выяснять отношения со второй половинкой на эмоциях.





Стрелец

Прежде чем кого-то критиковать, поставьте себя на место этого человека. Возможно при схожих обстоятельствах вы поступили бы так же.





Козерог

Не планируйте никаких важных дел на сегодня. Лучше посвятите этот день отдыху и своему хобби.





Водолей

Вас ждет финансовая прибыль. Вот только получить вы сможете ее не сразу. Придется иметь дело с бумажной волокитой.





Рыбы

Ваш близкий человек может озвучить довольно заманчивое предложение. И помните - если согласитесь на него, последствия могут быть непредсказуемыми.





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