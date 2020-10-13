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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 13 октября: кому нужно взяться за долгосрочное планирование
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Гороскоп на 13 октября: кому нужно взяться за долгосрочное планирование

Гороскоп на сегодня: Тельцам следует заняться благотворительностью, а Ракам разобраться с домашними делами

сегодня, 07:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 13 октября для всех знаков зодиака: выбор нужно делать уверенно. Если сомневаетесь — отложите его до завтра.

Гороскоп на 13 октября: кому нужно взяться за долгосрочное планирование

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: tovarysh.life


Овен

Сегодня вам не стоит ввязываться в крупные финансовые операции. Удача будет не на вашей стороне.


Телец

Обязательно найдите время для добрых дел. За ваше милосердие получите вскоре серьезный подарок от судьбы. 


Близнецы

Не стоит сегодня скрывать своих чувств. Если вы влюблены, пусть об этом узнает весь мир.


Рак

Откладывать домашние дела на потом уже нет смысла. Лучше найдите в себе силы решить все одним махом. 


Лев

Не ищите вдохновение где-то на стороне. Оно уже рядом с вами, но нужно быть повнимательнее.


Дева

Будьте решительнее. Получить свое место под солнцем вы сможете только тогда, когда открыто заявите про свои права на него.


Весы

Если вдруг станет грустно и одиноко, вспомните уютные моменты из своего прошлого. Эта несложная манипуляция поможет пополнить внутренний энергетический ресурс. 


Скорпион

Сегодня побольше времени нужно уделить семье и детям. Можно спланировать совместный отдых или отправиться вместе на прогулку. 


Стрелец

В этот день нужно строить долгосрочные планы и загадывать желания. Многое из задуманного обязательно сбудется. 


Козерог

Сегодня с вами может произойти небольшое приключение. Главное не позволяйте своим страхам принимать решения за вас.


Водолей

Этот день благоприятен для крупных покупок. Особенно если они касаются домашнего комфорта и уюта. 


Рыбы

Не акцентируйте свое внимание на финансовых вопросах. Деньги обязательно придут к вам. Но сейчас лучше отпустить ситуацию.


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые спокойные


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