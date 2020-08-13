Гороскоп на 13 августа: кому нельзя оставаться в одиночестве

Гороскоп. Фото: saratov24.tv

Совет на 13 августа для всех знаков зодиака: избегайте экстрима и риска. Они могут обернуться проблемами со здоровьем.





Овен

С самого утра посвятите время тому, чтобы распланировать свой день до мелочей. Так вы сможете сделать намного больше.





Телец

Не стоит бояться сегодня новых идей и предложений, которые кажутся вам полной авантюрой. Это может быть ваш новый поворот на пути к успеху.





Близнецы

Забудьте сегодня об одиночестве. Вам необходимо окружить себя близкими людьми, чтобы отпугнуть мрачные мысли.





Рак

Большая вероятность, что одинокие Раки смогут встретить свою новую любовь. Некоторые таким образом смогут излечить душевные раны, полученные в недалеком прошлом.





Лев

Сегодня вы можете быть слегка импульсивными. Из-за этого будет сложно держать язык за зубами даже в тех ситуациях, где это действительно необходимо.





Дева

Этот день отлично подойдет для деловых встреч и подписания ценных бумаг. Успех будет на вашей стороне.





Весы

Хватит обращать внимание на то, что о вас говорят другие. В конце концов, вы не обязаны нравиться всем без исключения.





Скорпион

Постарайтесь сейчас избегать переутомления. Вам нужен здоровый сон и полноценное питание.





Стрелец

Отложите на потом дела, которые требуют от вас концентрации внимания. Сегодня будет трудно уследить за всеми мелочами.





Козерог

Вас порадуют встречи с друзями. Хорошие воспоминания будут еще долго поднимать вам настроение.





Водолей

Не позволяйте никому втягивать вас в конфликты. Виноватым сделают именно вас. На все провокации реагируйте спокойно.





Рыбы

Постарайтесь не давать повода для сплетен. Кто-то может воспользоваться этим, чтобы подпортить вам репутацию.





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