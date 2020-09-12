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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 12 сентября: кому не стоит ничего давать в долг
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Гороскоп на 12 сентября: кому не стоит ничего давать в долг

Гороскоп на сегодня: Ракам стоит избегать экстрима, а Стрельцы получат знак от Вселенной

сегодня, 06:16
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 12 сентября для всех знаков зодиака: контролируйте эмоции и не транслируйте их на окружающих.

Гороскоп на 12 сентября: кому не стоит ничего давать в долг

Гороскоп для всех знаков зодиака


Овен

Не принимайте быстрых решений в вопросах, которые касаются личной жизни. Ваш выбор может иметь необратимые последствия.


Телец

Сегодня вы получите заслуженную награду за свои старания. Скорее всего это будет не финансовое вознаграждение, а новые возможности для заработка и саморазвития.


Близнецы

В семье могут возникнуть разногласия и недоразумения. Вашим близким просто не хватает вашего внимания. 


Рак

С осторожностью нужно подходить к экстремальному отдыху. Очень высоки шансы получить серьезную травму. 


Лев

Смело соглашайтесь на предложения, которые изначально вам покажутся авантюрными. Если откажетесь, сильно пожалеете об этом уже в ближайшем будущем. 


Дева

Ваше легкомыслие может вам дорого обойтись. К любому вопросу подходите со всей серьезностью.


Весы

Ваше спокойствие в стрессовых ситуациях - сегодня залог успеха. Это качество по достоинству оценят ваши коллеги.


Скорпион

Помешать вашему успеху сегодня может разве что ваш взрывной темперамент. Эмоции лучше держать при себе.


Стрелец

Сегодня произойдет событие, которые укрепит вашу уверенность в завтрашнем дне. Это тот самый знак, которого вы ждали от Вселенной.


Козерог

Обсуждение важных вопросов лучше отложить для следующей недели. Ваш источник энергии и вдохновения уже исчерпался и нуждается в пополнении.


Водолей

Лучше никому ничего не давать в долг сегодня. Есть риск, что вам это не вернут.


Рыбы

Не тратьте деньги на пустяки. Совсем скоро вы сможете приобрести то, на что копили долгое время.


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