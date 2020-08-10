Астролог назвал знаки зодиака, которых в августе ждут опасные испытания

Гороскоп на август. Иллюстрация: inforoom.com.ua

Август может испытать представителей некоторых знаков зодиака на прочность. Кому предстоит столкнуться с чередой препятствий рассказала астролог Василиса Володина, пишет slovofraza.

Лев

Сейчас вы действительно балансируете на лезвии ножа. Если ничего не менять, то вскоре вы можете серьезно пострадать. Дело в том, что вы привыкли бросаться в омут с головой, а сейчас это не лучшая идея. В августе все следует держать под контролем. Вплоть до малейших деталей. Вселенная подготовила вам некоторые опасные соблазны. Например, это может быть рисковое дело или некая авантюра. Если согласитесь на нее, не обдумав все хорошенько, можете многое потерять. Также пока нужно быть осторожнее с новыми знакомыми. Постарайтесь не подпускать их к себе слишком близко.

Весы

Последнее время ваша жизнь и без того была наполнена проблемами. Все дело в ваших сомнениях. Если и дальше колебаться по каждому, даже самому мелкому поводу, то ничем хорошим это не закончится. Вы не можете вовремя принять решение и из-за этого теряете множество возможностей. С чем-то подобным придется столкнуться и в августе. Вы захотите вновь отложить решение на потом. Но последствия этой нерешительности, скорее всего, придется исправлять еще очень долго. Звезды советуют сделать выбор как можно быстрее, даже если для этого придется рискнуть.

Козерог

Вашим главным испытанием на прочность станет соблазн оставить все как есть и избежать изменений. Это крайне опасная ситуация. Ведь со временем вы можете просто загнать себя в тупик. Консервативность может погубить ваш потенциал, а возможности попросту ускользнут к другим. Попробуйте покинуть зону комфорта и нарушить привычный ритм жизни. Результат придется вам по душе.

Рыбы

В августе высока вероятность наступить на те грабли, на которые вы уже наступали. А может и не раз. Плыть по течению - не лучшая идея сейчас. Вам придется взять ситуацию в свои руки. Если, конечно, не хотите надолго погрузиться в проблемы. Да, вам нередко везет и вселенная берет все в свои руки. Но в августе все придется делать самому. Создайте ту реальность, в которой вам будет жить комфортнее всего.

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