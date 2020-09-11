Гороскоп на 11 сентября: кто может стать жертвой обмана

Совет на 11 сентября для всех знаков зодиака: свои планы пока лучше держать при себе, чтобы задуманное исполнилось наверняка.

Гороскоп для всех знаков зодиака





Овен

Справиться с поставленной задачей так быстро, как хотелось бы, не получится. Будете торопить события - только усугубите ситуацию.





Телец

Сегодня вы можете почувствовать упадок сил. Но стоит вам вспомнить о том, ради чего вы все затеяли, как энергия и мотивация появятся буквально из ниоткуда.





Близнецы

Не нужно отворачиваться от подарков судьбы. Если что-то пришло в вашу жизнь, то вам следует принять это с благодарностью.





Рак

Ваше самолюбие сегодня может стать вашей самой уязвимой точкой. Не стоит реагировать на критику столь резко. Особенно, если она объективна.





Лев

День будет очень неоднозначным. С одной стороны, вами будут восхищаться коллеги, да и сами вы останетесь довольны собой. С другой - вы можете стать жертвой обмана.





Дева

Во всем, что касается карьеры, решения придется принимать очень быстро. Это необходимо, чтобы не упустить выгодное предложение.





Весы

Одинокие Весы имеют хорошие шансы распрощаться со статусом холостяков. Внимательно присмотритесь к свои коллегам.





Скорпион

В любых конфликтных ситуациях лучше сегодня уступить оппоненту. Вернитесь к решению спорных вопросов, когда эмоции улягутся.





Стрелец

Для вас этот день будет очень энергозатратным. Сделать придется много, а результат будет очень скромным.





Козерог

Постарайтесь сегодня выражать свои мысли как можно четче и точнее. Есть риск, что ваши слова могут понять неправильно.





Водолей

Вам очень пригодится умение сохранять самообладание. Оно поможет избежать конфликтов в семье.





Рыбы

До обеда возможны конфликты с руководством. Постарайтесь перенести все деловые встречи на вторую половину дня.





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