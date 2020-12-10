Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака

Лучший способ отказаться от собственной агрессии и уберечься от агрессии окружающих – оставаться дома.

ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Лучше начинать проект, когда старый будет до конца закрыт, не оставляйте нерешенные дела.

Телец (21.04 – 21.05)

Не гонитесь за двумя зайцами, главное для себя решить, что главное для вас.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Самые тайные желания, и мечты могут исполниться в этот день. Не бойтесь своих желаний.

Рак (22.06 – 22.07)

У вашего близкого человека может сложиться такая ситуация, когда вы будете очень нужны. Не игнорируйте просьбы.

Лев (23.07 – 21.08)

Будьте осторожнее с шутками, неосторожное слово может обидеть друга.

Дева (22.08 – 23.09)

Старайтесь не принимать в штыки все, что говорит близкий для вас человек. Он может стать вашей опорой.

Весы (24.09 – 23.10)

Если мечтали о покупке, смело решайтесь. В этот день вы можете воплощать свои мечты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Молчание золото, постарайтесь в этот день много не говорить, а больше слушать своих собеседников.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Для выполнения проекта, важна команда единомышленников, сначала подберите команду.

Козерог (22.12 – 20.01)

К решению любых вопросов – и прежде всего технических – необходимо подходить с креативной точки зрения.

Водолей (21.01 – 18.02)

Будьте толерантны к окружающим, старайтесь не огорчать своих друзей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

От общения – как профессионального, так и личного характера – в этот день лучше отказаться.

Напомним, "Комментарии" писали, что 9 декабря — день гармонии и благоприятных начинаний в любом деле. За что бы человек ни взялся в этот день, в любом случае обстоятельства будут складываться благоприятно.

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