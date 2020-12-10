Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака

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Ольга Чародий
Лучший способ отказаться от собственной агрессии и уберечься
от агрессии окружающих – оставаться дома.
ФОТО: Из открытых источников
Овен (21.03 – 20.04)
Лучше начинать проект, когда старый будет
до конца закрыт, не оставляйте
нерешенные дела.
Телец (21.04 – 21.05)
Не гонитесь за
двумя зайцами, главное для себя решить, что главное для вас.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Самые тайные желания, и мечты могут исполниться в этот день. Не бойтесь
своих желаний.
Рак (22.06 – 22.07)
У вашего близкого человека может сложиться такая ситуация,
когда вы будете очень нужны. Не игнорируйте просьбы.
Лев (23.07 – 21.08)
Будьте осторожнее с шутками,
неосторожное слово может
обидеть друга.
Дева (22.08 – 23.09)
Старайтесь не принимать в
штыки все, что говорит близкий
для вас человек. Он может стать вашей опорой.
Весы (24.09 – 23.10)
Если мечтали о покупке, смело
решайтесь. В этот день
вы можете воплощать свои мечты.
Молчание золото, постарайтесь в этот день много не говорить, а больше слушать своих собеседников.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Для выполнения проекта, важна команда единомышленников, сначала подберите команду.
Козерог (22.12 – 20.01)
К решению любых вопросов – и прежде всего технических –
необходимо подходить с креативной точки зрения.
Водолей (21.01 – 18.02)
Будьте толерантны к окружающим, старайтесь
не огорчать своих друзей.
Рыбы (19.02 – 20.03)
От общения – как профессионального, так и личного характера – в этот день лучше отказаться.
Напомним, "Комментарии" писали, что 9 декабря — день гармонии и благоприятных начинаний в любом деле. За что бы человек ни взялся в этот день, в любом случае обстоятельства будут складываться благоприятно.
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