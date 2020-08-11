Гороскоп на 11 августа: кому придется отказаться от старых привычек

Гороскоп для всех знаков зодиака

Совет на 11 августа для всех знаков зодиака: не осуждайте поведение других людей, а следите за своим.





Овен

У вас появится шанс завязать крепкие партнерские отношения с очень влиятельным человеком. Постарайтесь не испортить все излишними эмоциями.





Телец

Сегодня свое внимание нужно посвятить материальным вопросам. Поиски дополнительных источников доходов могут увенчаться успехом.





Близнецы

Вам захочется развернуть свой жизненный путь совершенно в другую сторону. Но подумайте, готовы ли вы сами к таким кардинальным изменениям.





Рак

Вы сможете вернуть себе опору в жизни. Если посмотрите на ситуацию с другой стороны, сможете найти решение проблемы, которая вас давно беспокоила.





Лев

С самого утра вас ждет один очень приятный сюрприз. Благодаря ему улыбка не будет сходить с вашего лица в течение всего дня.





Дева

Возможно, именно сегодня вам придется вынужденно отказаться от обычного устава вашей жизни. С чем-то придется распрощаться. Но вместо этого вы получите нечто большее.





Весы

Сегодня вам может выпасть неожиданная поездка. Это ваш шанс сменить обстановку и перезагрузить мысли.





Скорпион

Каждый новый шаг будет даваться вам с огромным трудом. Но дойти до конечной цели нужно, чего бы вам это ни стоило.





Стрелец

Этот день лучше посвятить командной работе. Так ваша продуктивность будет в разы выше.





Козерог

Вам трудно будет держать язык за зубами. Но от некоторых комментариев лучше все же удержаться, чтобы не навредить себе.





Водолей

Встреча со старым знакомым может иметь неожиданный поворот. Будьте готовы к настоящей эмоциональной встряске.





Рыбы

Вам придется быстро ориентироваться в непривычной для вас ситуации. Доверяйте внутреннему голосу.





Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака в августе ждут большие испытания.

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