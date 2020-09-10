Гороскоп на 10 сентября: кому нужно поберечь семейный бюджет

Совет на 9 сентября для всех знаков зодиака: во всем, что связано с финансами, нужно быть предельно осторожными.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: waves-ua.com





Овен

Сегодня вы можете разочароваться в близком человеке. Это все потому, что вы смотрели на ваши отношения сквозь розовые очки.





Телец

Вам сейчас нужно задуматься об отдыхе. Небольшая пауза даст вам сил на новые свершения.





Близнецы

Постарайтесь не делать сегодня никаких крупных покупок. Сейчас лучше поберечь финансы.





Рак

День может быть эмоционально нестабильным. Избегайте общения с руководством, чтобы не спровоцировать конфликт.





Лев

В ближайшее время вы сможете хорошо отдохнуть, только если продуктивно поработаете. Поэтому берите себя в руки и ничего не откладывайте на потом.





Дева

У вас появится реальный шанс изменить что-то к лучшему в отношениях со второй половинкой. Но сделать первый шаг придется именно вам.





Весы

Вам необходимо сохранять здоровый оптимизм. Помните о том, что все трудности временны и очень скоро вас ждут перемены к лучшему.





Скорпион

Вам нужно очень бережно относиться к семейному бюджету. А еще лучше найдите себе временную подработку, чтобы его пополнить.





Стрелец

Упадок сил, с которым вы проснетесь утром, уже к обеду уйдет. Вместо этого у вас появится энергия, которая позволит очень быстро справиться со всеми делами.





Козерог

Вам лучше сразу признать свою вину, если вы неправы. Будете уходить от ответственности - только усугубите ситуацию.





Водолей

Выйти сухими из воды поможет ваше обаяние. Смело пользуйтесь этим, но не злоупотребляйте.





Рыбы

Если что-то пошло не так, не ждите помощи со стороны. Вы можете справиться с любой проблемой сами.





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