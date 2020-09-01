Гороскоп на 1 сентября: кто не должен игнорировать просьбы о помощи

Совет на 1 сентября для всех знаков зодиака: наличие общей цели объединит вас с коллегами еще больше.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

В первой половине дня у вас отлично будет работать интуиция. Поэтому если нужно принять важное решение, не откладывайте его на вечер.





Телец

Сегодня ваши старания увидят и оценят. Главное не отступать от поставленной цели.





Близнецы

День будет активным и энергичным. Вы сможете направить свои силы и знания в нужное русло и получить из этого неплохую выгоду.





Рак

Любые деловые встречи сегодня лучше проводить в неформальной обстановке. Вы будете гораздо продуктивнее работать, если сможете расслабиться.





Лев

Вам будет очень легко найти своих единомышленников. Причем многие из них будут очень влиятельными людьми.





Дева

Сегодня отличный день, чтобы отправиться за покупками и решить финансовые вопросы. Вы отлично справитесь с планированием бюджета.





Весы

Будьте осторожны - у вас за спиной могут говорить о вас гадости. Сделайте все, чтобы ваши близкие и коллеги не сомневались в вашей порядочности.





Скорпион

Многое из того, что обычно получалось у вас легко, будет даваться сегодня с трудом. Наберитесь терпения, завтра все вернется в обычное русло.





Стрелец

Сегодня лучше не игнорировать просьбы о помощи. Совсем скоро вам тоже может понадобиться поддержка этого человека.





Козерог

У вас появится шанс закрепить свое положение в обществе и даже продвинуться на шаг выше. Не игнорируйте знаки судьбы.





Водолей

Если что-то с утра пойдет не так, это вовсе не повод отказываться полностью от всех планов на день. К обеду вы сможете все вернуть под свой контроль.





Рыбы

Сегодня вам нельзя сидеть без дела. Иначе ваша активность может пойти путем разрушения.





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