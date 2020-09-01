kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.09.2020

BTC/USD

11718.58

ETH/USD

446.18

LTC/USD

62.07

НБУ 01.09.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 1 сентября: кто не должен игнорировать просьбы о помощи
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 1 сентября: кто не должен игнорировать просьбы о помощи

Гороскоп на сегодня: Девы могут смело отправляться за покупками, а Рыбам лучше не сидеть без дела

сегодня, 07:24
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 1 сентября для всех знаков зодиака: наличие общей цели объединит вас с коллегами еще больше. 


Гороскоп на 1 сентября: кто не должен игнорировать просьбы о помощи

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

В первой половине дня у вас отлично будет работать интуиция. Поэтому если нужно принять важное решение, не откладывайте его на вечер.


Телец

Сегодня ваши старания увидят и оценят. Главное не отступать от поставленной цели. 


Близнецы

День будет активным и энергичным. Вы сможете направить свои силы и знания в нужное русло и получить из этого неплохую выгоду. 


Рак

Любые деловые встречи сегодня лучше проводить в неформальной обстановке. Вы будете гораздо продуктивнее работать, если сможете расслабиться. 


Лев

Вам будет очень легко найти своих единомышленников. Причем многие из них будут очень влиятельными людьми. 


Дева

Сегодня отличный день, чтобы отправиться за покупками и решить финансовые вопросы. Вы отлично справитесь с планированием бюджета. 


Весы

Будьте осторожны - у вас за спиной могут говорить о вас гадости. Сделайте все, чтобы ваши близкие и коллеги не сомневались в вашей порядочности. 


Скорпион

Многое из того, что обычно получалось у вас легко, будет даваться сегодня с трудом. Наберитесь терпения, завтра все вернется в обычное русло.


Стрелец

Сегодня лучше не игнорировать просьбы о помощи. Совсем скоро вам тоже может понадобиться поддержка этого человека. 


Козерог

У вас появится шанс закрепить свое положение в обществе и даже продвинуться на шаг выше. Не игнорируйте знаки судьбы. 


Водолей

Если что-то с утра пойдет не так, это вовсе не повод отказываться полностью от всех планов на день. К обеду вы сможете все вернуть под свой контроль. 


Рыбы

Сегодня вам нельзя сидеть без дела. Иначе ваша активность может пойти путем разрушения.


Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какие знаки зодиака ожидает прибыль в первые дни сентября. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!